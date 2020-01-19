Матвиенко заявила о необходимости обеспечить абсолютный суверенитет России

Сегодня России нужны дополнительные условия для обеспечения суверенитета страны. Об этом в воскресенье, 19 января, заявила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко в программе «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия 1».

«Мы живем в такое неспокойное время, что нужны дополнительные условия для обеспечения абсолютного суверенитета нашей страны. В России не может исполняться ни одно положение никаких международных документов, которые противоречат нашей Конституции», — цитирует ее Вести.ru.

Накануне президент России Владимир Путин заявил, что советская практика неограниченного пожизненного руководства страной, как это было в позднесоветский период, не решает задачи обеспечения трансформации власти и стабильности государства.

Внести изменения в основной закон страны Путин предложил в послании Федеральному собранию 15 января. В частности, глава государства призвал закрепить в Конституции ее приоритет в правовом пространстве страны, утверждение кандидатуры премьера и министров парламентом страны, усиление роли Конституционного суда России, Госсовета и губернаторов. За каждую из инициатив президент предложил проголосовать россиянам.

В тот же день Путин подписал указ о создании группы по подготовке предложений о внесении поправок в Конституцию. Источники утверждают, что всероссийское голосование по внесению изменений может состояться до мая текущего года.