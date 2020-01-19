Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
"На восстановление уйдут годы": США признали, что отстают в разработка...
Польша, весна сорок пятого. Дело шестнадцати
Шведский министр приготовился к ядерному удару (Руслан Осташко)
"Единственное, за что можно поблагодарить": Роль Ельцина в истории Рос...
Главная / Политика

Матвиенко заявила о необходимости обеспечить абсолютный суверенитет России

19 января 2020, 23:54  •  14 • Политика
Сегодня России нужны дополнительные условия для обеспечения суверенитета страны. Об этом в воскресенье, 19 января, заявила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко в программе «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия 1».
«Мы живем в такое неспокойное время, что нужны дополнительные условия для обеспечения абсолютного суверенитета нашей страны. В России не может исполняться ни одно положение никаких международных документов, которые противоречат нашей Конституции», — цитирует ее Вести.ru.
Накануне президент России Владимир Путин заявил, что советская практика неограниченного пожизненного руководства страной, как это было в позднесоветский период, не решает задачи обеспечения трансформации власти и стабильности государства.
Внести изменения в основной закон страны Путин предложил в послании Федеральному собранию 15 января. В частности, глава государства призвал закрепить в Конституции ее приоритет в правовом пространстве страны, утверждение кандидатуры премьера и министров парламентом страны, усиление роли Конституционного суда России, Госсовета и губернаторов. За каждую из инициатив президент предложил проголосовать россиянам.
В тот же день Путин подписал указ о создании группы по подготовке предложений о внесении поправок в Конституцию. Источники утверждают, что всероссийское голосование по внесению изменений может состояться до мая текущего года.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники

Загрузка...



14
Источник
Похожие новости
19 января 2020, 04:24
Вспомнить всех: Путин рассказал, как РФ будет бороться с искажением истории
19 января 2020, 21:54
Захарова назвала слова Помпео по Ливии будто позаимствованными с сайта МИД РФ
19 января 2020, 23:54
Путин заявил о необходимости сохранения правды о Второй мировой войне
19 января 2020, 23:54
Матвиенко заявила о необходимости обеспечить абсолютный суверенитет России
19 января 2020, 14:09
"США ждёт унизительное изгнание из Ирака": Обозреватель CNN о последствиях убийства генерала Сулеймани
19 января 2020, 21:54
Около 100 военных и мирных жителей погибли при атаках боевиков в Сирии с 16 января
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
16 января 2020, 04:54
"Всё, что кажется политикой, - это спецоперация": Павловский увидел за отставкой правительства манёвр
16 января 2020, 08:09
"У всех иностранное гражданство?": Опубликована лучшая шутка в Сети про отставку правительства
15 января 2020, 02:54
Террористы из ПЗРК сбили истребитель F-16 над Синаем, пилот схвачен - СМИ
14 января 2020, 04:09
Единственный способ остановить «Северный поток – 2» – взорвать его
16 января 2020, 08:09
"Это контрреволюция и отказ от наследия 90-х": Тюренков о сути послания Путина Федеральному Собранию
18 января 2020, 21:54
"Молодец, начальник": Сатановский воздал должное непредсказуемости Путина
13 января 2020, 11:54
США грозятся ограбить еще одну страну. Та задумалась о российских ЗРК
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2020 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.