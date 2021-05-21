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Матвиенко выступила против "игр" под видом заботы о природе

21 мая 2021, 02:25  •  45 • Политика
Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко признала, что экология становится частью политики. Она выступила против "игр" под видом заботы о природе.
Матвиенко констатировала, что некоторые государства манипулируют вопросами экологических проблем. Так они пытаются достичь своих финансовых, экономических, политических целей. Ярким примером является происходящее вокруг проекта "Северный поток - 2".
"И вовлечение в эти игры - напрямую или втёмную - экологических организаций, движений - очень распространённая практика", - признала политик.
Она заявила, что Россия категорически против корыстной политизации экологической темы. И в рамках межпарламентского сотрудничества делается всё возможное, чтобы не допустить этой корыстной политизации.
Спикер Совфеда отметила, что движения экоактивистов на данный момент неоднородны. В них есть те, кто действует вовсе не в интересах сохранения природы. Те, кто использует других членов экологического сообщества для решения совсем не экологических задач. Но это вовсе не значит, что такие движения необходимо выводить из активного общественного поля, подчеркнула Валентина Матвиенко.
Она убеждена, что большинство людей всё-таки искренне желают сохранить флору и фауну, здоровую окружающую среду.
"Моя позиция такова: это значимая созидательная сила, государство должно её поддерживать, сотрудничать с ней", - приводит слова спикера "Парламентская газета".

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