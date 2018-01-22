Матвиенко встретилась с вернувшимся в Россию сенатором Керимовым

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Ранее судебные власти Франции разрешили подследственному сенатору навестить в России больного родственника.

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко встретилась с сенатором Сулейманом Керимовым, который сейчас находился в России. По ее словам, он считает себя невиновным.

Как сообщает пресс-служба Совета Федерации, Сулейман Керимов заявил, что считает себя невиновным. Более того, преследуемый французским правосудием уверен в том, что он сумеет доказать несостоятельность предъявленных ему обвинений.

"Поэтому не намерен скрываться, настроен на сотрудничество со следствием, и надеется в скором времени вернуться на Родину", - говорится в пресс-релизе СФ.

Напомним, 20 ноября Керимов был задержан в аэропорту Ниццы. Сенатору было предъявлено обвинение в отмывании денег и уклонении от налогов в крупных размерах. По данным следствия, он ввез в страну до 750 млн евро наличными, на которые приобрел недвижимость по заниженным ценам.