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Матвиенко: власти России не планируют ограничивать возможности граждан в интернете
15 июля 2019, 13:39 • 23 • Политика
СОЛНЕЧНОГОРСК /Московская область/, 15 июля. /ТАСС/. Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила в понедельник на форуме "Территория смыслов", что власти России не намерены ограничивать возможности граждан страны в интернете.
"Я против запретов, против ограничений. Только надо без фанатизма, надо на каждый вопрос смотреть конкретно и конкретно оценивать шаги, действия и законы, которые мы принимаем. Хочу вас заверить, мои молодые друзья, никаких намерений у правительства РФ, у Федерального собрания ограничивать ваши возможности в интернете нет и не будет", - сказала Матвиенко, отвечая на вопрос о том, считает ли она, что ограничения в интернете мало сочетаются с возможностью самореализации.
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