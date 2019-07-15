Матвиенко: власти России не планируют ограничивать возможности граждан в интернете

"Я против запретов, против ограничений. Только надо без фанатизма, надо на каждый вопрос смотреть конкретно и конкретно оценивать шаги, действия и законы, которые мы принимаем. Хочу вас заверить, мои молодые друзья, никаких намерений у правительства РФ, у Федерального собрания ограничивать ваши возможности в интернете нет и не будет", - сказала Матвиенко, отвечая на вопрос о том, считает ли она, что ограничения в интернете мало сочетаются с возможностью самореализации.