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Матвиенко: визит Путина на Кубу будет зависеть от его графика
17 ноября 2019, 06:24 • 48 • Политика
ГАВАНА, 17 ноября. /ТАСС/. Визит президента России Владимира Путина на Кубу по приглашению кубинского лидера Мигеля Диас-Канеля будет зависеть от графика главы российского государства и сроков согласования с кубинской стороной. Об этом сообщила в воскресенье председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко по итогам встречи с президентом Кубы.
"Что касается визита президента России на Кубу: приглашение такое поступило, президент его с благодарностью принял. Что касается сроков [визита президента России на Кубу] - это будет зависеть от графика президента РФ и сроков согласованности кубинской стороной. Такие вопросы решаются по дипломатическим каналам", - сказала Матвиенко журналистам, отвечая на вопрос, обсуждались ли на встрече с президентом Кубы сроки визита российского лидера в эту страну.
Мигель Диас-Канель 27 октября прибыл в Россию с рабочим визитом. 29 октября в рамках визита состоялись его встречи с президентом Владимиром Путиным и премьер-министром Дмитрием Медведевым. В ходе встречи кубинский лидер пригласил Путина посетить Гавану.
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