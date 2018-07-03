Правдивые новости России,
Украины, Беларуси и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Пентагон изменил свою миссию: сохранить влияние США. Вечер с Соловьевым от 02.07...
«Грубейшее нарушение всех законов»: почему США не признали вину за сбитый над Пе...
Володин: Госдума открыта к диалогу с американскими парламентариями
Белый дом: санкции против РФ останутся в силе, пока Крым вновь не станет украинс...
Главная / В России

Матвиенко устроила разнос властям Читы: захолустье, бурьяны по пояс, на каблуках не пройти!

03 июля 2018, 14:54  •  127 • В России

Во вторник у главы Совета Федерации Валентины Матвиенко начинается официальный визит в Китай. Перед этим Матвиенко заехала в Читу и устроила местным властям нехилый разнос. С утра пораньше глава Совфеда посетила краевой драмтеатр, онкологический диспансер, а также ожоговый и кардиологический центр.

- Такого неухоженного неблагоустроенного города я давно не видела. И эта неухоженность во всем. Перед театром раздолбана площадь, перед храмом неработающий бордово-красный уродище фонтан. Прошу привести все в порядок! - заявила Матвиенко на совещании с региональной властью и общественностью.

Как заметила глава Совфеда, дороги в Чите плохие, газоны не пострижены.

- Бурьяны по пояс! Бордюры вообще исчезают, тротуары - я уж не говорю про каблуки - по ним пройтись нельзя! - заметила Матвиенко.

Она напомнила, что главный смысл нового «майского» указа Владимира Путина - поднять уровень жизни россиян. А в Забайкалье 22 процента жителей имеют доходы ниже прожиточного минимума. 47 процентов предприятий в крае убыточны. Ситуация с демографией хуже некуда - смертность превышает рождаемость.

- Огромная территория Забайкальского края. У вас там сколько то Франций умещается: уж не поняла, сколько - одна или две. Или проще Францию к нам присоединить? - заметила Матвиенко, а потом призвала, - рожайте все!

Глава Совфеда также обратила внимание на нехватку медработников в селах.

- Врачи приедут, так им негде жить - хибара с туалетом на улице! Леса сколько в Забайкальском крае! Поставьте нормальный сруб и дайте каждому медику ключи, тогда они не будут уезжать! Развивайте инфраструктуру села! - призвала она.

Впрочем, собирают монатки не только врачи. Каждый год из одной только Читы в поисках лучшей жизни уезжают 3-5 тысяч человек.

Матвиенко обратила внимание и на работу местных правоохранительных органов.

- Работать можно по-разному. В некоторых регионах прокурор строчит предписания, бизнес шарахается и уходит. Если кто-то украл, залез в карман - в тюрьму немедленно. А если человек нарушил закон, но при этом не имел корысти, надо гибко подходить. Не надо бюрократически формально выполнять обязанности! - заявила Матвиенко.

Еще на подлете к Чите из самолета было видно, как горят леса в Забайкалье. Заметила это и Матвиенко.

- С лесами как был бардак, так и остался! Незаконная вырубка, вывоз леса в Китай, поджоги - это золотая копилка! Здесь пожестче надо действовать! И что касается правоохранительных, то даже уже возникает некое подозрение в заинтересованности с вырубкой! - сказала Матвиенко.

Она напомнила, что в прошлом году был принят федеральный закон о приграничном сотрудничестве и обратила внимание на соседний Китай.

- По ту сторону вашей границы Китай растет и развивается в ширь и ввысь, а по нашу сторону, как было захолустье так и есть! - заметила Матвиенко.

И напоследок, перед тем, как улететь с визитом в Китай, поручила быстро разработать стратегию развития Забайкалья.

- Времени на раскачку нет, надо действовать быстро и результативно, - заявила глава Совфеда.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Google plus, Одноклассники

Загрузка...
127
Источник
Похожие новости
02 июля 2018, 16:09
Аксенов об "украинском" Крымском мосте в Google Maps: Похоже на стадию лечения шизофрении
03 июля 2018, 14:54
На Украине доводят армию до маразма «декоммунизации»
02 июля 2018, 17:39
«Совершенствование мер»: Путин утвердил национальный план противодействия коррупции

02 июля 2018, 16:09
Коррупцию будут изводить по плану
03 июля 2018, 00:09
Трагедия на отдыхе: суд арестовал водителя, насмерть сбившего жену игрока КВН в Туапсе
02 июля 2018, 16:09
Дмитрий Песков - "КП": Владимир Путин болел за наших, как и все россияне. От всей души. А поедет ли он в Сочи на матч четвертьфинала - пока неизвестно
Новости партнеров
 
 
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Комментарии
 
Популярные новости
03 июля 2018, 00:09
Испуг и замешательство: как в Киеве отреагировали на присвоение российским воинским частям «украинских» названий
27 июня 2018, 07:54
Киев вбивает клин в отношения Москвы и Минска
30 июня 2018, 00:54
«Нужны огромные усилия, чтобы вернуть Донбасс»
29 июня 2018, 08:39
Киев и Кишинёв обсчитались. В «российской колонне» не хватает БТР
02 июля 2018, 17:54
Лидер боевиков выдал всех: Эрдоган торговал с ИГИЛ*
01 июля 2018, 10:54
На Украине «перемогли», то есть перепродали «Джавелины»?
01 июля 2018, 12:24
Украинский блогер сравнила цены в кафе Киева и Крыма
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2018 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.