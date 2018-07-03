Матвиенко устроила разнос властям Читы: захолустье, бурьяны по пояс, на каблуках не пройти!

Во вторник у главы Совета Федерации Валентины Матвиенко начинается официальный визит в Китай. Перед этим Матвиенко заехала в Читу и устроила местным властям нехилый разнос. С утра пораньше глава Совфеда посетила краевой драмтеатр, онкологический диспансер, а также ожоговый и кардиологический центр.

- Такого неухоженного неблагоустроенного города я давно не видела. И эта неухоженность во всем. Перед театром раздолбана площадь, перед храмом неработающий бордово-красный уродище фонтан. Прошу привести все в порядок! - заявила Матвиенко на совещании с региональной властью и общественностью.

Как заметила глава Совфеда, дороги в Чите плохие, газоны не пострижены.

- Бурьяны по пояс! Бордюры вообще исчезают, тротуары - я уж не говорю про каблуки - по ним пройтись нельзя! - заметила Матвиенко.

Она напомнила, что главный смысл нового «майского» указа Владимира Путина - поднять уровень жизни россиян. А в Забайкалье 22 процента жителей имеют доходы ниже прожиточного минимума. 47 процентов предприятий в крае убыточны. Ситуация с демографией хуже некуда - смертность превышает рождаемость.

- Огромная территория Забайкальского края. У вас там сколько то Франций умещается: уж не поняла, сколько - одна или две. Или проще Францию к нам присоединить? - заметила Матвиенко, а потом призвала, - рожайте все!

Глава Совфеда также обратила внимание на нехватку медработников в селах.

- Врачи приедут, так им негде жить - хибара с туалетом на улице! Леса сколько в Забайкальском крае! Поставьте нормальный сруб и дайте каждому медику ключи, тогда они не будут уезжать! Развивайте инфраструктуру села! - призвала она.

Впрочем, собирают монатки не только врачи. Каждый год из одной только Читы в поисках лучшей жизни уезжают 3-5 тысяч человек.

Матвиенко обратила внимание и на работу местных правоохранительных органов.

- Работать можно по-разному. В некоторых регионах прокурор строчит предписания, бизнес шарахается и уходит. Если кто-то украл, залез в карман - в тюрьму немедленно. А если человек нарушил закон, но при этом не имел корысти, надо гибко подходить. Не надо бюрократически формально выполнять обязанности! - заявила Матвиенко.

Еще на подлете к Чите из самолета было видно, как горят леса в Забайкалье. Заметила это и Матвиенко.

- С лесами как был бардак, так и остался! Незаконная вырубка, вывоз леса в Китай, поджоги - это золотая копилка! Здесь пожестче надо действовать! И что касается правоохранительных, то даже уже возникает некое подозрение в заинтересованности с вырубкой! - сказала Матвиенко.

Она напомнила, что в прошлом году был принят федеральный закон о приграничном сотрудничестве и обратила внимание на соседний Китай.

- По ту сторону вашей границы Китай растет и развивается в ширь и ввысь, а по нашу сторону, как было захолустье так и есть! - заметила Матвиенко.

И напоследок, перед тем, как улететь с визитом в Китай, поручила быстро разработать стратегию развития Забайкалья.

- Времени на раскачку нет, надо действовать быстро и результативно, - заявила глава Совфеда.