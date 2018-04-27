Матвиенко: устав ООН требует изменений для приведения его в соответствие с реалиями

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МОСКВА, 27 апреля. /ТАСС/. Эффективность деятельности Организации Объединенных Наций (ООН) в настоящее время оставляет желать лучшего, необходимы изменения с целью приведения устава организации в соответствие с современными реалиями. Такое мнение высказала спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко в интервью "Парламентской газете", опубликованном в пятницу на сайте издания.

"Позиция России в данном вопросе взвешенная и четкая: ООН нуждается в изменениях, цель которых - приведение ее устава, деятельности в соответствие с современными реалиями", - сказала Матвиенко.

При этом она считает, что принципы, лежащие в основе деятельности ООН, полностью сохраняют свою жизненную силу. "Но то, что она переживает сейчас нелегкие времена, несомненно. Эффективность деятельности ООН, мягко говоря, оставляет желать лучшего. К сожалению, это факт", - считает Матвиенко.

Сенатор убеждена, что изменения необходимы, чтобы организация в полной мере выполняла миссию, ради которой создавалась - "избавление человечества от угрозы третьей мировой войны, обеспечение равной безопасности всех народов, полицентричного и демократического мирового порядка".

Матвиенко также подчеркнула, что задача международного сообщества не крушить принципы, положенные в основу ООН, а создавать механизмы их реализации, отвечающие нынешним условиям.

"Нужно понимать, что за акцентированием кризиса ООН, других институтов и организаций нередко скрывается стремление некоторых государств, их правящих кругов вообще избавиться от институтов и норм международного права, поскольку они мешают их претензиям на исключительное положение в мире. А подобная активность нарастает. В мире, насыщенном ядерным оружием, такое поведение смертельно опасно", - отметила спикер Совфеда.

По словам Матвиенко, в этих условиях возрастает значимость межпарламентской дипломатии, у которой очень большой потенциал. "Контакты, взаимодействие парламентариев могут дать эффект там и тогда, где и когда буксуют обычные внешнеполитические механизмы. Мы, российские парламентарии, просто обязаны как можно полнее использовать этот потенциал, и делаем для этого все, что в наших силах", - сказала парламентарий.

Она отметила, что интерес парламентов и парламентариев других государств к регулярным двусторонним контактам с российскими коллегами, в том числе на долгосрочной основе, велик. В частности, сохраняются и укрепляются связи с парламентами государств ЕАЭС, ШОС, БРИКС, устойчиво развивается сотрудничество в рамках Межпарламентской ассамблеи государств - участников СНГ. Сенатор констатировала, что делегации Совета Федерации и Государственной Думы - активные участники практически всех межпарламентских форумов.

"Нас приглашают, нас не только слушают, но и прислушиваются, наша позиция находит отражение в принимаемых документах. Не хочу никого обидеть, но не могу не сказать, что международное парламентское сообщество демонстрирует в этом отношении подлинное здравомыслие и настоящий реализм, в основе которого понимание возрастающего значения, роли России в мировой политике. Это то, чего сегодня явно не хватает правящим кругам западных государств, их союзникам и партнерам", - считает Матвиенко.

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