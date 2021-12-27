Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Путина услышали: мир обсуждает, как президент России назвал женщин
ЕС потребовал 300 миллиардов от России: Это один из крупнейших споров в истории
План наступления на США прост. Русский мат в три хода описал Баранец
Что известно о партизанском восстании в Одессе: Видеосвидетельство
Главная / Политика

Матвиенко указала на целесообразность укрупнения регионов

27 декабря 2021, 21:25  •  79 • Политика
Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко признала целесообразность укрупнения регионов, отметив, что снимать этот вопрос с повестки не надо. Об этом председатель Совфеда заявила в ходе пресс–конференции 27 декабря, отвечая на вопрос «Известий».
«Тема действительно очень чувствительная и острая. Я не могу сказать, что она прямо сейчас актуальна. Но я считаю, что она не ушла из повестки дня. Решать этот вопрос предоставлено гражданам. Только граждане региона могут проявить свою волю, все взвесить и решить, что им даст объединение», — сказала она.
Матвиенко подчеркнула, что в России в этом плане очень демократичная процедура — только через референдум. Также спикер Совфеда выразила мнение, что важным критерием успешности региона является численность населения.
«Целесообразность такая точно есть, с повестки этот вопрос снимать не надо. Но если вести об этом речь, то это должно не идти с высоких кабинетов вниз, а это понимание должно родиться в самих субъектах», — отметила она.
При этом, по словам Матвиенко, власть должна создать условия для проведения такого референдума.
В сентябре мэр Москвы Сергей Собянин отметил, что объединения столицы и Подмосковья не планируется. По его словам, это может привести к усложнению управления всем регионом, в связи с чем делать этого пока не следует.
В мае 2020 года на тот момент врио главы Архангельской области Александр Цыбульский, а также врио губернатора НАО Юрий Бездудный подписали меморандум о намерении объединить регионы. Название нового субъекта определено не было. Цыбульский заверял, что жители НАО сохранят экономические гарантии, и подчеркивал, что пока речь идет только о начале обсуждения данного вопроса с общественностью.
Ожидалось, что слияние ускорит социально-экономическое развитие обоих регионов и повысит уровень жизни населения. Кроме того, бюджет НАО во многом зависит от доходов от добычи газа и нефти, цена на которую в последнее время не отличается стабильностью.
Создание общей программы Цыбульский и Бездудный обсудили с главой Минэкономразвития Максимом Решетниковым 26 мая. Министр назвал приоритетным развитие Арктической зоны и Северного морского пути и отметил, что взаимодействие двух регионов позволит реализовать проект глубоководного порта Индига, а это в свою очередь обеспечит «новое качество жизни для людей».
Читайте также

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники



79
Источник
Похожие новости
27 декабря 2021, 07:25
Почему украинки не пойдут в военкомат? Ёмкий ответ дала жительница: "Вот вам!"
27 декабря 2021, 09:45
Стратегия уничтожения России: Восстание Хуснуллина против Шойгу просчитал Сатановский
27 декабря 2021, 09:45
Лондон официально объявил Россию врагом. Русские ответили: "Кажется, Британия входит в НАТО?"
27 декабря 2021, 01:35
Захарова рассказала, кто виноват в "дискриминации европейских товаров". Хватило двух слов
27 декабря 2021, 11:30
Посольство США стало советским. Русские предупредили: "Подарков больше не будет"
27 декабря 2021, 13:15
Как отреагировали США на ультиматум России. Прямой ответ Сергея Лаврова
Новости партнеров
 
Выбор дня
27 декабря 2021, 07:25
Почему украинки не пойдут в военкомат? Ёмкий ответ дала жительница: "Вот вам!&qu...
27 декабря 2021, 09:45
Стратегия уничтожения России: Восстание Хуснуллина против Шойгу просчитал Сатановский
27 декабря 2021, 09:45
Лондон официально объявил Россию врагом. Русские ответили: "Кажется, Британия вх...
27 декабря 2021, 08:35
Украина меняет концепцию: она победит Россию в неожиданной сфере
27 декабря 2021, 01:35
Захарова рассказала, кто виноват в "дискриминации европейских товаров". Хва...
Новости партнеров
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
22 декабря 2021, 09:35
Мир на пороге войны: Русские получили издевательский ответ от США
24 декабря 2021, 20:30
Довоевались. В Одессе появились партизаны, которые начали жечь технику ВСУ
21 декабря 2021, 14:55
"Это их вина!": Путин несколько раз ударил по трибуне на коллегии в Минобороны
22 декабря 2021, 07:50
В Пентагоне шестью словами оскорбили Шойгу
21 декабря 2021, 07:20
"Пусть доказывает": Юлия Тимошенко дала два совета бежавшему с Украины Порошенко
23 декабря 2021, 15:55
Средней Азии и Закавказью предложили избавиться от России. Наказание последовало сразу же
21 декабря 2021, 09:05
Экс-министр США дважды грубо обозвал Столтенберга из-за России: "Идиот!"
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2021 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.