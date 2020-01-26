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Матвиенко считает политическим сумасшествием статью премьера Польши о Второй мировой войне

26 января 2020, 23:09  •  131 • Политика

МОСКВА, 26 января. /ТАСС/. Статья премьер-министра Польши Матеуша Моравецкого о роли СССР и Красной армии в освобождении Польши в газете Politico - это политическое сумасшествие. Такое мнение высказала в воскресенье председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко.

"Одним из последних примеров такого политического, я бы сказала, сумасшествия стала недавняя статья премьер-министра Польши, заявившего, что Красная армия не освобождала Варшаву, а Советский Союз был ни много ни мало пособником нацистской Германии. У тех, кто позволяет себе такую кощунственную ложь, должно быть одновременно отказали и разум, и совесть, и память", - сказала Матвиенко на мемориальном вечере "Хранитель Памяти" в "Геликон-опере", посвященном Международному дню памяти жертв Холокоста.

Она подчеркнула, что подобные заявления являются оскорблением не только ветеранов и 600 тыс. солдат и офицеров, сложивших свои головы за освобождение Польши, но и истинных польских патриотов, "которые плечом к плечу с советскими воинами сражались за свободу своей родины".

Вместе с тем спикер Совфеда отметила, что в России "благодарны руководству Израиля за принципиальную позицию о недопустимости искажения исторической правды". Она также выразила сожаление в связи с тем, что в настоящее время происходит героизация пособников гитлеровского фашизма, а именами палачей называют улицы советских городов, в которых еще живы свидетели их преступлений, потомки их жертв. "Сносятся монументы советским воинам-освободителям и оскверняются памятники жертвам Холокоста", - сказала Матвиенко.

На мемориальном вечере председатель верхней палаты парламента была награждена премией "Хранитель Памяти" за вклад в сохранение памяти о трагедии Холокоста. Матвиенко рассказала, что эта тема коснулась и ее семьи в годы войны. "Отец был на фронте, а мама со старшими детьми оказалась на оккупированной территории. И несмотря на опасность, которая им грозила, она несколько месяцев, пока фашисты не были изгнаны, укрывала в нашем подвале еврейскую семью - женщину и двоих детей - и тем самым спасла их от неминуемой смерти", - сказала она.

Спикер Совфеда добавила, что очень гордится поступком своей мамы, которая не считала это подвигом. "Память о нем бережно хранится в нашей семье и будет передаваться и дальше внукам и правнукам. Считаю, что сегодняшняя премия - это премия и моей маме", - сказала Матвиенко.

О статье Моравецкого

В статье для Politico Моравецкий повторяет тезисы о том, что режимы Советского Союза и нацистской Германии были равнозначны и в 1939 году якобы действовали "в союзе". По его мнению, без ресурсов и военной поддержки со стороны СССР, Германия не смогла бы восстановить армию, с такой легкостью разгромить Польшу и Францию и подготовиться к Холокосту. Также он утверждает, что Красная армия "смотрела на агонию Варшавы" во время восстания в 1944 году, однако председатель Государственного комитета обороны Иосиф Сталин так и не отдал приказ помочь городу. Поэтому, считает Моравецкий, и Освенцим был освобожден позднее, чем было возможно.

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