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Матвиенко считает недопустимым превращение дипломатии в компонент информационных войн

09 февраля 2018, 02:24  •  48 • Политика

МОСКВА, 9 февраля. /ТАСС/. Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко выступает против превращения дипломатии в компонент информационных войн и считает заслугой России и отечественного дипкорпуса в том, что в современных реалиях еще не разгорелась полномасштабная война. Об этом она написала в пятницу в своем блоге на официальном сайте Совфеда.

"Меня, моих коллег по Совету Федерации не может не тревожить происходящее в ряде стран превращение дипломатии в компонент информационных войн, орудие дестабилизации общественно-политической обстановки, осуществления "цветных революций". Естественно, мы считаем такие действия неприемлемыми, идущими вразрез не только с международным правом, но и с дипломатической этикой. Да, в отличие от дипломатического протокола, она не закреплена формально, но это не значит, что ее не существует", - написала Матвиенко в преддверии Дня дипломатического работника, который в 15-й раз будет отмечаться в России в субботу.

Спикер Совфеда с сожалением отмечает, что "дипломаты многих государств как будто забыли азы профессии, которым их наверняка учили", а именно - что принцип невмешательства является краеугольным камнем прочных международных отношений и справедливого мирового порядка.

По словам сенатора, во главу угла своих усилий на международной арене Россия ставит минимизацию рисков, создаваемых происходящими переменами. А главные инструменты российской внешней политики - это соблюдение норм международного права, достижение договоренностей и неукоснительное их выполнение.

"И это приносит зримые плоды. То, что в современной напряженной обстановке не разгорелась полномасштабная война, - в очень большой степени заслуга нашей страны, отечественных дипломатов", - уверена Матвиенко.

"Мы воздаем должное профессионализму, активности, настойчивости, патриотизму наших дипломатов", - написала спикер Совфеда. Она также добавила, что у нее за плечами немалый опыт работы на дипломатическом поприще, в ходе которого сенатор убедилась, что именно эти качества здесь являются главными.

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