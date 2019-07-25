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Матвиенко считает, что основные положения Конституции не нуждаются в изменении

25 июля 2019, 14:09  •  43 • Политика

МОСКВА, 25 июля. /ТАСС/. Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко считает, что основные положения российской Конституции не нуждаются в каких-либо существенных изменениях.

"Конституция - это не просто основной закон страны, это акт общественного согласия, - отметила она в четверг на пресс-конференции по итогам весенней сессии Совфеда. - Я считала и считаю, что основные положения нашей Конституции не нуждаются ни в каких коренных изменениях". Матвиенко уточнила, что поддерживает совершенствование законодательства, касающегося баланса ветвей власти, "но без изменения основополагающих основ Конституции".

Матвиенко также заявила, что роль парламента в России будет расти, но страна не станет парламентской республикой.

"Скажем, тема "Не движемся ли мы к парламентской республике?" - не движемся. К усилению роли парламента, да, я поддерживаю", - сказал Матвиенко.

Спикер Совфеда отметила, что в России достигнут баланс разделения властей, но, по ее мнению, парламент не всегда в полном объеме использует свои полномочия.

"У нас достигнут баланс властей и разделения властей, но это не означает, что мы не можем уточнять какие-то моменты. Я, как парламентарий, всегда выступаю за усиление роли парламента в жизни страны, но надо посмотреть, как мы используем данные нам права, компетенции, полномочия в реальной практической жизни. У нас контроль за органами исполнительной власти, Совет Федерации назначает генерального прокурора, заместителя генпрокурора, верховных судей <...> У нас широчайшие полномочия у парламента, но считаю, что мы не очень эффективно все их используем", - сказала Матвиенко.

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