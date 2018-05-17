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Матвиенко считает ЧМ-2018 ключевым событием в противодействии информатакам на РФ

17 мая 2018, 14:39  •  44 • Политика

ВОЛГОГРАД, 17 мая. /ТАСС/. Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко считает чемпионат мира по футболу, который пройдет в РФ, важным событием в противодействии информационным атакам на Россию.

Выступая в четверг на совещании в администрации Волгоградской области, Матвиенко обратила внимание, что чемпионат мира по футболу в России станет для России важнейшим не только спортивным, но и международным политическим событием.

По ее мнению, городам, которые были выбраны для чемпионата мира, была оказана большая честь, но одновременно на них была возложена "и большая ответственность".

"В условиях той информационной войны, в которой находится Россия, той клеветы, которая льется со всех зарубежных телеканалов в адрес нашей страны, этот чемпионат имеет ключевое значение", - заявила спикер СФ. "Приедут миллионы гостей, они увидят реальную Россию, реальных россиян, и никакая уже информационная война на них действовать не будет", - убеждена Матвиенко.

Она призвала власти Волгоградской области "на высочайшем уровне" решить вопросы безопасности, организационные задачи при проведении чемпионата. По оценке председателя Совфеда, подготовка инфраструктуры чемпионата мира "дала мощный импульс развитию" региона. "Могу от имени федеральной власти заявить, что губернатор Волгоградской области [Андрей Бочаров] до запятой выполнил все те обязательства, которые регион брал на себя по подготовке чемпионата мира", - подчеркнула Матвиенко.

Матчи ЧМ-2018 пройдут с 14 июня по 15 июля на 12 стадионах в 11 городах России: Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Нижнем Новгороде, Саранске, Калининграде, Волгограде, Екатеринбурге, Самаре, Сочи и Ростове-на-Дону.

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