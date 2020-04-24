Матвиенко: россияне должны забыть о загранпоездках на год

Фото: Lex Rayton/imageBROKER.com/www.globallookpress.com

Граждан страны призвали набраться терпения в вопросе ослабления эпидемиологического карантина

Россиянам лучше не строить планы в отношении поездок за рубеж в этом году на фоне распространения пандемии коронавируса. Срок свободного передвижения еще не пришел. Об этом сегодня говорила спикер Совфеда Валентина Матвиенко.



"Я бы посоветовала на этот год не планировать зарубежных поездок", – сказала она в эфире телеканала "Россия 24".

Матвиенко обратила нимание на тот факт, что власти страны приняли меры по поддержке внутреннего туризма. Политик считает, что сейчас вообще лучше законсервировать эту отрасль, чтобы ее спасти, пишет РИА "Новости".

По ее словам, когда ситуацию улучшиться, россияне отправятся отдыхать в разные уголки РФ, тем самым лучше узнают свою страну.

Касаясь темы возможных сроков снятия карантинных ограничений, спикер отметила, что все будет зависеть от эпидемиологической обстановки. Однако реально "никто не может сейчас сказать, когда это будет – 5 мая, 10 мая..." Матвиенко призвала соотечественников "потерпеть".

В любом случае, карантин будет сниматься постепенно, в несколько этапов и не быстро, отметила она.

Спикер подчеркнула, что это связано с тем, чтобы не допустить повторной вспышки эпидемии COVID-19, сообщает издание "ФедералПресс". При этом, добавила Матвиенко, российские власти не заинтересованы в удержании населения в самоизоляции.

По данным на сегодняшний день, в стране выявлено 68 622 случаев заражения новым вирусом. Общее число умерших составляет 615 человек. Выздоровело 5 568 пациентов.

