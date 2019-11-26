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Матвиенко рассказала о расходах на вооружения в трехлетнем бюджете РФ

26 ноября 2019, 19:54  •  71 • Политика
Федеральный бюджет на ближайшие три года позволяет обеспечить стабильную обороноспособность страны, заявила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко в эфире телеканала «Россия 24» во вторник, 26 ноября.
«Когда говорят о расходах, нельзя забывать, что мы должны обеспечить, особенно в нынешних непростых международных условиях, надежную обороноспособность и безопасность. И бюджет на трехлетку отвечает этим целям и задачам», — сказала Матвиенко.
По ее словам, бюджет предусматривает также средства на новые виды вооружений.
Закон о федеральном бюджете на 2020 год и плановый период 2021–2022 годы был одобрен Советом Федерации накануне, 25 ноября. В 2020 году доходы бюджета запланированы на уровне 20,379 трлн рублей. В 2021 году они возрастут до 21,246 трлн рублей, а в 2022-м — до 22,058 трлн рублей.

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