Матвиенко раскритиковала выборы в Верховную раду

Выборы в Верховную раду Украины не соответствовали международным демократическим нормам. Избиратели в самопровозглашенных республиках Донбасса и граждане Украины, находящиеся в России, не имели возможности проголосовать, заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.

Также Матвиенко напомнила, что на голосовании не было наблюдателей от Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) и представителей России в рамках миссии Парламентской ассамблеи ОБСЕ, передает «РИА Новости».

22 июля специальный координатор ОБСЕ Илкка Канерва заявил, что выборы в раду прошли прозрачно и были организованы на хорошем уровне. При этом глава миссии по наблюдению за выборами Бюро по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ) ОБСЕ Альберт Йонссон отметил, что при мониторинге СМИ постоянно наблюдались нарушения в освещении избирательной кампании. По его мнению, это связано с тем, что большинство средств массовой информации сосредоточено в руках крупных бизнесменов и политических игроков.

Досрочные выборы в раду прошли 21 июля. По результатам обработки 95% протоколов партия президента Украины Владимира Зеленского «Слуга народа» лидирует с 43,13% голосов. По данным ЦИК Украины, также в парламент страны проходят «Оппозиционная платформа – За жизнь» Юрия Бойко (13,06%), «Батькивщина» экс-премьера Юлии Тимошенко (8,18%), «Европейская солидарность» бывшего главы государства Петра Порошенко (8,12%) и «Голос» музыканта Святослава Вакарчука (5,84%). Другие участники голосования не преодолели пятипроцентный барьер.