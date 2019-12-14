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Матвиенко: просьба Левченко об отставке связана с оценкой собственных действий в Тулуне

14 декабря 2019, 18:09  •  26 • Политика

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 14 декабря. /ТАСС/. Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко считает, что за просьбой бывшего губернатора Иркутской области Сергея Левченко об отставке стоит его критическая оценка собственных действий и действий губернаторской команды во время паводка в регионе.

"Я полагаю, что за этим [решением об отставке] стоит его собственная самооценка собственной работы и его подчиненных. Профессионализм, дееспособность любой команды, в том числе региональной, проверяется в чрезвычайных ситуациях. И, к большому сожалению, региональная команда не справилась: не было оперативных решений, не было нужного контакта с людьми, с каждым конкретным человеком, оперативного принятия решения", - сказала Матвиенко журналистам.

Она напомнила, что при этом президент РФ дважды выезжал на место ЧС и давал необходимые поручения. Она добавила, что федеральный центр выделял необходимые средства на ликвидацию последствий паводка, а также оперативно реагировал на запросы, но "дальше цепочка прерывалась, и очень много людей абсолютно справедливо высказывали свое недовольство".

"Поэтому я полагаю, что он человек самокритичный, и дал такую собственную оценку своей деятельности и команде и попросил об отставке", - подчеркнула спикер.

Она также считает назначение Игоря Кобзева врио губернатора Иркутской области правильным выбором. Матвиенко назвала его человеком с большим опытом, пониманием, как решать вопросы. По ее мнению, Кобзев сделает все, чтобы как можно быстрее ликвидировать последствия "этого тяжелейшего паводка и помочь каждому человеку, который пострадал в этой критической ситуации".

Бывший губернатор Иркутской области Сергей Левченко неоднократно подвергался критике федеральных властей, особенно в части ликвидации последствий масштабных летних паводков. В четверг он подал в отставку. Президент РФ в тот же день назначил врио главы региона 53-летнего Игоря Кобзева, ранее занимавшего пост заместителя главы МЧС.

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