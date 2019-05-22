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Матвиенко прокомментировала идею Зеленского о референдуме об отношениях с РФ

22 мая 2019, 21:24  •  3 • Политика
Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко считает, что властям Украины следует наладить диалог с Донбассом, а не проводить референдум по отношениям с Россией, пишет в среду, 22 мая, «РИА Новости».
Она отметила, что новому президенту Украины Владимиру Зеленскому следует предложить гражданам свою программу развития страны. Вместе с тем Матвиенко заявила, что Москва надеется нормализовать отношения с Киевом и приветствует любые позитивные сигналы, исходящие от нового руководства.
Ранее в среду пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что в Кремле не видят в действиях Зеленского шагов для улучшения отношений с РФ.
О намерении провести референдум Зеленский заявил 21 мая. По его словам, вопросы референдума будут касаться конфликта в Донбассе, в котором, по мнению Киева, участвует Россия. Он также отметил, что закон о референдуме является основным направлением деятельности администрации.
Вооруженный конфликт на юго-востоке Украины продолжается с весны 2014 года. Жители региона отказались признавать новую власть, которая сменилась в стране в феврале того же года, и объявили о создании самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР). В ответ Киев начал против них так называемую антитеррористическую операцию, сменив ее название в апреле 2018 года на операцию объединенных сил.
Россия неоднократно указывала, что не является стороной внутриукраинского конфликта, и призывала Киев к урегулированию ситуации в Донбассе.

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