Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Отдаст ли Путин Крым и Донбасс? Венедиктов ответил Гордону: "Опа - и двинул...
"Троянский конь" Украины против нас сдохнет на подходе: Армия России н...
"Скажешь ещё слово, здесь и ляжешь": Как танки НАТО были остановлены о...
"Россия не может выдвигать требования Украине? Может!": Сенатор дал Зе...
Главная / Политика

Матвиенко призвала руководство Минпромторга к самокритичности

08 июля 2020, 17:00  •  68 • Политика
Руководству российского Минпромторга следует быть более самокритичным, что позволит эффективнее работать, тогда как ведомство должно перестроиться на прорывные решения, чтобы Россия вернула себе статус высокотехнологичной державы. Об этом заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко в среду, 8 июля, на «правительственном часе» с участием министра промышленности и торговли Дениса Мантурова.
По словам Матвиенко, у Совфеда нет цели «кого-то обидеть».
«Но все-таки не достает самокритичности, Денис Валентинович. Когда человек самокритичен, когда он не удовлетворен тем, чем он занимается, я имею в виду результатами, то это является мотивом для него более эффективно работать, есть над чем трудиться», — сказала она, обращаясь к Мантурову.
Спикер СФ привела выдержки из СМИ, в которых руководители крупных предприятий выражают озабоченность в связи с наличием импортных составляющих в их продукции, которые им приходится покупать.
Матвиенко считает, что импортозамещение должно касаться «не только сфер высоких технологий», в составе российской продукции доля отечественных комплектующих должна быть как можно больше.
По ее словам, ни одна страна в мире не производит всё, но важно сохранить компетенции, которые еще остались у России, отрасли, где страна конкурентоспособна и «может быть впереди планеты всей».
Спикер Совфеда отметила, что есть «позитивные тренды, тенденции», напомнив, что президент России Владимир Путин поставил четкие задачи — развитие электронной промышленности, станкостроения, авиастроения и судостроения.
«Хочется, чтобы вы перестроились с той огромной текущей рутинной работы, которой вы вынуждены заниматься, настроились на прорывные вещи. Пусть это будет немного, но пусть будет качественно, конкурентно в мире», — сказала спикер Совфеда.
Она подчеркнула необходимость того, чтобы Россия «вернула статус крупной промышленной и высокотехнологичной державы».
Ранее, 29 июня, Мантуров заявил в интервью газете «Ведомости», что объем промышленного производства в России в 2020 году сократится на 5,2%, но в 2021 году восстановится до прежнего уровня. Он добавил, что падение объемов обрабатывающей промышленности в 2020 году составит 2,8%.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники

Загрузка...



68
Источник
Похожие новости
08 июля 2020, 04:00
"Скажешь ещё слово, здесь и ляжешь": Как танки НАТО были остановлены одним бэтээром России
08 июля 2020, 11:00
Хазин раскрыл план свержения Путина: "Я могу ошибаться, но..."
08 июля 2020, 02:00
"Никогда бы не предсказал ему высокую должность": Американский политик раскрыл секрет Путина
08 июля 2020, 00:00
Морская группировка НАТО проникла в Чёрное море: Русские корабли взяли след
08 июля 2020, 09:00
"В резерве и выведен из-под критики": Венедиктов раскрыл возможного преемника Путина
08 июля 2020, 13:00
Тимошенко вскрыла жестокий обман украинцев и выступила против Зеленского
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
07 июля 2020, 05:00
"Троянский конь" Украины против нас сдохнет на подходе: Армия России не будет терпеть - Кнутов
02 июля 2020, 15:00
«Конец российской демократии»: как западные СМИ оценили итоги голосования в РФ
05 июля 2020, 07:00
Полная боевая готовность или плевок в лицо защитникам Донбасса?
03 июля 2020, 00:00
Даже если "убийца" Крымского моста оправдает своё название, Украина потеряет больше - эксперт
04 июля 2020, 15:00
Получили даже больше: поляки стрясли с "Газпрома" огромную сумму
05 июля 2020, 20:00
"Русский голос" за три дня поднял на уши поляков
04 июля 2020, 18:00
Зеленский отверг требования России по Донбассу
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2020 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.