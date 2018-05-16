Матвиенко призвала правительство Медведева «разбюрократизироваться»

Правительство слишком много времени тратит на различные согласования. Принимать решения нужно оперативнее, а к работе привлекать больше экспертов. Такое мнение выразила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.

- От структуры кабинета министров не так много зависит. На мой взгляд, очень много вице-премьеров — избыточно. Но премьер-министру виднее. Структура нового правительства будет нормальная, рабочая, я уверена. Важнее другое. Во многом надо поменять стиль работы. Многие вещи у нас избыточно забюрократизированы. Надо изменить систему согласований в правительстве, особенно с учетом цифровых технологий. Сейчас система принятия решений очень длительная. Это не означает, что качество должно быть принесено в жертву скорости, но необходимо повысить оперативность в принятии решений и ответственность всех, кто готовит и принимает их, - заявила Валентина Матвиенко в интервью РИА «Новости».

По мнению Матвиенко, правительству стоит привлекать к работе больше экспертов, чтобы слышать разные мнения о развитии экономики и соцсферы.

- Важно, чтобы правительство было командой единомышленников. Взаимовыручка, поддержка, совместная работы, согласование, не перепихивание друг на друга — вот в этом смысле важна психологическая совместимость кабинета министров. Тогда дело будет спориться и пойдет быстрее, - заметила Матвиенко.

Она также прокомментировала закон о контрсанкциях, который сейчас рассматривает Госдума.

- Зеркальные меры являются наиболее ощутимыми и действенными​. Срабатывает эффект бумеранга. Закон о контрсанкциях в отношении США, который вскоре выйдет из стен Государственной Думы, решения, которые примет на его основе правительство, несомненно, дадут такой эффект. Негативные последствия ощутят американские компании, ряд отраслей экономики США, - сказала Матвиенко.