Матвиенко призвала не допустить нарушений и провокаций во время выборов президента РФ

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МОСКВА, 17 января. /ТАСС/. Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко призвала не допустить провокаций и нарушений в ходе стартовавшей в России избирательной кампании по выборам президента РФ. Об этом она заявила в среду на открытии весенней сессии верхней палаты парламента.

По ее словам, эта сессия пройдет в особых условиях, связанных, в том числе с предстоящими 18 марта выборами главы государства.

В этой связи Матвиенко отметила, что "предвыборный период должен стать временем широкомасштабного диалога, выработки новых идей и определения ориентиров для развития государства и общества".

"Наша обязанность как законодателей, представителей субъектов Федерации приложить все усилия для того, чтобы как можно больше граждан пришло на президентские выборы, чтобы они укрепили гражданское единство, прошли в строгом соответствии с законодательством на открытой конкурентной основе. Нельзя допустить нарушений и провокаций", - сказала Матвиенко.

По ее словам, в последние годы были сделаны важные шаги по совершенствованию избирательной системы.

"Мы, Совет Федерации, как и другие структуры, пригласим в качестве наблюдателей на выборы зарубежных парламентариев по нашим двусторонним связям и межпарламентским организациям", - отметила Матвиенко.

Она подчеркнула, что при этом важно исключить любые попытки внешнего вмешательства в процесс выборов. Спикер Совфеда обратилась к членам временной комиссии палаты по защите государственного суверенитета и предотвращению вмешательства во внутренние дела РФ с поручением "внимательно отслеживать ситуацию".