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Матвиенко призвала не допустить нарушений и провокаций во время выборов президента РФ
17 января 2018, 11:09 • 66 • Политика
МОСКВА, 17 января. /ТАСС/. Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко призвала не допустить провокаций и нарушений в ходе стартовавшей в России избирательной кампании по выборам президента РФ. Об этом она заявила в среду на открытии весенней сессии верхней палаты парламента.
По ее словам, эта сессия пройдет в особых условиях, связанных, в том числе с предстоящими 18 марта выборами главы государства.
В этой связи Матвиенко отметила, что "предвыборный период должен стать временем широкомасштабного диалога, выработки новых идей и определения ориентиров для развития государства и общества".
"Наша обязанность как законодателей, представителей субъектов Федерации приложить все усилия для того, чтобы как можно больше граждан пришло на президентские выборы, чтобы они укрепили гражданское единство, прошли в строгом соответствии с законодательством на открытой конкурентной основе. Нельзя допустить нарушений и провокаций", - сказала Матвиенко.
По ее словам, в последние годы были сделаны важные шаги по совершенствованию избирательной системы.
"Мы, Совет Федерации, как и другие структуры, пригласим в качестве наблюдателей на выборы зарубежных парламентариев по нашим двусторонним связям и межпарламентским организациям", - отметила Матвиенко.
Она подчеркнула, что при этом важно исключить любые попытки внешнего вмешательства в процесс выборов. Спикер Совфеда обратилась к членам временной комиссии палаты по защите государственного суверенитета и предотвращению вмешательства во внутренние дела РФ с поручением "внимательно отслеживать ситуацию".
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