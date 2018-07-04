Матвиенко призналась в любви к китайской кухне и опере

В среду в Пекине глава Совета Федерации Валентина Матвиенко встречалась с руководством Китая.

- Вы большой друг нашей страны! - приветствовал Матвиенко председатель КНР Си Цзиньпин.

После этого китайский лидер погрузился в воспоминания: он долго и с удовольствием рассказывал об июньском визите в КНР Владимира Путина.

- Я перед отъездом встречалась президентом. Он просил передать вам привет и сказал, что с нетерпением ждет встречи с вами в Южной Африке на саммите БРИКС и на предстоявшем Восточном форуме во Владивостоке, - сказала Матвиенко.

Как оказалось, Си Цзиньпин большой поклонник футбола. Он рассказал, что каждый день смотрит матчи Чемпионата мира, поздравил нашу сборную с выходом в четверть финала и пожелал дальнейших побед.

- Россия на высочайшем уровне организовала чемпионат, а сборная России показала высочайшее мастерство! - заметил глава КНР.

После встречи Матвиенко рассказала журналистам, что общение с Си Цзиньпином сильно затянулось и превысило время, отведенное на него протоколом. Для Китая подобное редкость. Помимо развития сотрудничества между Россией и Китаем Матвиенко и Си Цзиньпин обсудили международные проблемы, в том числе ситуацию на Корейском полуострове.

- Позиции России и Китая по решению проблемы Корейского полуострова одинаковые. Но урегулирование не случится завтра, это поэтапный процесс. О снятии с КНДР санкций или их смягчении говорить пока рано, - сказала журналистам глава Совфеда.

Она также напомнила, что получила приглашение посетить Северную Корею, возможно, визит состоится уже осенью.

Матвиенко также встретилась с главой китайского парламента Ли Чжаньшу. Она рассказала, что Си Цзиньпин посоветовал парламентариям двух стран следовать их примеру с Владимиром Путиным и общаться почаще.

- Среди наших сенаторов было столько желающих поехать в Китай, что пришлось штучно выбирать самых лучших, - заметила Матвиенко.

Всего в составе российской делегации в Пекин прилетели 8 сенаторов и пять депутатов Госдумы.

Как заметила Матвиенко, общаясь с журналистами, еще не так давно сотрудничество России и Китая выглядело следующим образом: «челноки» возили к нам из КНР на продажу баулы со шмотьем, и на этом все.

- А сегодня мы говорим о сотрудничестве в космосе, в высоких технологиях, в атомной отрасли. Мы вышли на совсем другой уровень, - заметила Матвиенко.

В Пекине Матвиенко также посетила Большой театр Китая, где попала на прослушивание отрывка оперы композитора Цзянь Пина «А зори здесь тихие» по пьесе Бориса Васильева.

- Я под большим впечатлением. Патриотизм близок китайцам. 14-15 сентября китайцы привезут эту оперу в Россию. Я сама обязательно пойду и всем рекомендую, - сказала журналистам глава Совфеда.

Как призналась Матвиенко корреспонденту «Комсомолки», она поклонник китайской кухни, и в Москве периодически ходит в китайские рестораны. По ее словам, в Пекине российскую делегацию вкусно кормили. Правда, к вечеру сенаторы ужасно проголодались, так как переговоры с китайцами сильно затянулись.

- Столько времени прошло, а мы голодные, - заметила Матвиенко и поскорее отправилась на ужин.