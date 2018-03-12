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Матвиенко: принятые правовые и технические меры позволят провести самые открытые выборы

12 марта 2018, 02:39  •  50 • Политика

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 12 марта. /ТАСС/. Принятые правовые, организационные и технические меры, позволят сделать президентские выборы 2018 года самыми открытыми в истории современной России, считает председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко. Об этом она сообщила в интервью газете "Санкт-Петербургские Ведомости", опубликованном в понедельник.

"Государство приняло и правовые, и организационные, и технические меры, усиливающие прозрачность выборов, контроль общества над их итогами. Благо технологический прогресс это позволяет. В настоящее время видеокамерами оснащены избирательные участки, которые в совокупности охватывают территории, где проживает 85-90% населения России. Под камерами будет проходить не только голосование, но и подсчет голосов на избирательных участках", - сказала она.

Матвиенко отметила также, что за последние годы проделана огромная работа по совершенствованию законодательства, регулирующего выборы. "Сегодня можно с уверенностью сказать, что российское избирательное законодательство отвечает всем современным международным стандартам в этой сфере", - считает она.

По мнению спикера Совета Федерации, важной мерой по повышению прозрачности выборов стала работа с наблюдателями в рамках кампании 2018 года. "ЦИК заявила о своей заинтересованности в как можно большем числе наблюдателей на избирательных участках и в территориальных избирательных комиссиях. И не только заявила, но и вступила во взаимодействие с политическими структурами, организациями гражданского общества, наладила обучение наблюдателей с тем, чтобы они выполняли свою миссию профессионально и честно", - подчеркнула Матвиенко.

Председатель верхней палаты парламента отметила также, что ожидается большое число наблюдателей из-за рубежа. "Мы в Совете Федерации, наши коллеги из Государственной Думы также приглашаем наблюдать за выборами парламентариев из самых разных стран. Убеждена, что все эти усилия сделают президентские выборы 2018 года самыми открытыми в истории современной России", - сказала Матвиенко.

Также Матвиенко считает, что активность избирателей на выборах президента 18 марта будет выше, чем во время прошлых кампаний. 

"То, что в обществе сформировался настрой на участие в голосовании, видно, как говорится, невооруженным глазом. По данным социологических опросов, 18 марта на участки для голосования намеревается прийти избирателей больше, чем на предыдущих выборах", - сказала она.

Она подтвердила, что российские власти и средства массовой информации уделяют много внимания информированию о выборах. "Государство, в том числе мы, законодатели, региональные и муниципальные власти, Центризбирком действительно делаем все для того, чтобы как можно больше россиян пришло голосовать. Ведь это и есть реальное участие граждан в управлении страной, в принятии, без малейшего преувеличения, судьбоносного для государства решения", - отметила спикер Совета Федерации.

Разговоры о предрешенности результатов выборов Матвиенко назвала безосновательными. "Гражданам есть, из кого выбирать. В итоговом списке восемь кандидатов. За ними - партии, представленные в Государственной Думе, другие политические силы", - подчеркнула она.

По оценке Матвиенко, "все кандидаты в хорошем смысле амбициозные, настроенные на реальную идейную и политическую борьбу". При этом она выразила надежду, что завершающий этап избирательной кампании пройдет корректно, без нарушений правовых норм, без скандалов и эксцессов.

"Конечно, полностью избежать "накала страстей" вряд ли удастся. Тем важнее становится сейчас регулирующая и контрольная роль ЦИК. В то же время, полагаю, сами кандидаты заинтересованы в том, чтобы проявлять ответственность и взвешенность и в своих речах, и в действиях. Моральные, психологические качества кандидатов значимы для избирателей в не меньшей степени, чем профессионализм, опыт, интеллектуальный багаж", - отметила она.

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Сама Матвиенко планирует проголосовать в Санкт-Петербурге. 

"Уверена в том, что самое деятельное участие и в голосовании, и в процедуре наблюдения за выборами примут петербуржцы. Нисколько не сомневаюсь в том, что 18 марта жители нашего города проявят свое высокое гражданское самосознание. Сама я, кстати, планирую 18 марта голосовать в Санкт-Петербурге", - сказала она.

Матвиенко отметила, что процедура голосования по месту фактического пребывания "стала максимально простой и удобной для граждан". "Очень полезный шаг - упрощение процедуры, предоставляющей избирателю право проголосовать по месту его фактического пребывания. Заявление о том, где вы планируете голосовать, можно было подать в любом МФЦ, в участковых избирательных комиссиях. Более того, это можно было сделать в электронном виде - через портал госуслуг", - пояснила спикер Совета Федерации.

Матвиенко в Совете Федерации является представителем от исполнительного органа государственной власти Санкт-Петербурга.

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