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Матвиенко приняла предложение Беглова остаться представителем Петербурга в Совфеде

24 июня 2019, 15:54  •  75 • Политика
Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко в понедельник, 24 июня, приняла предложение врио губернатора Санкт-Петербурга Александра Беглова остаться сенатором от исполнительной власти города в случае его победы на выборах.
«Я бы предложил вам войти в команду, которую мы сейчас создаем, команду лидеров, и дальше представлять интересы Петербурга в Совете Федерации», — цитирует Беглова «Интерфакс».
По его словам, перед городом стоят масштабные задачи, которые трудно решить без сильной команды.
Матвиенко поблагодарила его за предложение.
«Спасибо за предложение, служить городу — великая честь. Я уверена, что мы сможем «двойной тягой» сделать многое для города. Для меня это возможность дальше послужить городу», — приводит слова спикера Совфеда ТАСС.
Александр Беглов был назначен и.о. губернатора Санкт-Петербурга в октябре 2018 года. До этого он занимал должность полпреда в Северо-Западном федеральном округе. Выборы главы города состоятся в единый день голосования 8 сентября 2019 года.

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