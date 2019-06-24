Матвиенко приняла предложение Беглова остаться представителем Петербурга в Совфеде

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко в понедельник, 24 июня, приняла предложение врио губернатора Санкт-Петербурга Александра Беглова остаться сенатором от исполнительной власти города в случае его победы на выборах.

«Я бы предложил вам войти в команду, которую мы сейчас создаем, команду лидеров, и дальше представлять интересы Петербурга в Совете Федерации», — цитирует Беглова «Интерфакс».

По его словам, перед городом стоят масштабные задачи, которые трудно решить без сильной команды.

Матвиенко поблагодарила его за предложение.

«Спасибо за предложение, служить городу — великая честь. Я уверена, что мы сможем «двойной тягой» сделать многое для города. Для меня это возможность дальше послужить городу», — приводит слова спикера Совфеда ТАСС.

Александр Беглов был назначен и.о. губернатора Санкт-Петербурга в октябре 2018 года. До этого он занимал должность полпреда в Северо-Западном федеральном округе. Выборы главы города состоятся в единый день голосования 8 сентября 2019 года.