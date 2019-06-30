Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Грузины протестуют не на пустом месте. Мы тоже отчасти виноваты (Геворг Мирзаян)
Новые ПРОВАЛЫ Украины: последние новости. Мнения экспертов // Вечер с Соловьевым
Япония перестала маскировать китобойный промысел под "науку" и вернула...
Любовь Соболь требуют снять с выборов за фальсификацию подписей в свою пользу
Главная / Политика

Матвиенко предложила ужесточить наказание за подбрасывание наркотиков

30 июня 2019, 16:09  •  14 • Политика

ЖЕНЕВА, 30 июня. /ТАСС/. Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко выступает против внесения изменений в антинаркотическое законодательство после дела журналиста интернет-издания "Медуза" Ивана Голунова, но считает необходимым установить максимальные меры наказания за подбрасывание наркотиков и фальсификацию улик со стороны правоохранительных органов.

"Антинаркотическое законодательство, я считаю, ни в коей мере нельзя ослаблять, не надо вносить в него никаких изменений, потому что наркомания, распространение наркотиков - огромная угроза для нашей страны и не только, тяжелое преступление. Вот подбрасывать наркотики, заниматься фальсификацией - это тоже тяжкое преступление, вот здесь бы я усилила меры наказания максимально возможно", - сказала Матвиенко журналистам после заседания Межпарламентского союза в Женеве.

Она добавила, что выступает против того, чтобы законодательство "вдруг меняли в зависимости от той или иной ситуации".

В ходе прямой линии 20 июня президент РФ Владимир Путин заявил, что не считает необходимой либерализацию в сфере оборота наркотиков. Вместе с тем, по его мнению, МВД необходимо создать в системе собственной безопасности структуру, которая займется злоупотреблениями в делах, подобных делу журналиста интернет-издания "Медуза" Ивана Голунова, необоснованно обвиненного в покушении на сбыт наркотиков. После этого министр внутренних дел РФ Владимир Колокольцев поручил руководителям главного управления собственной безопасности и организационно-штатному управлению МВД России подготовить предложения о создании в структуре службы собственной безопасности специализированных подразделений.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники

Загрузка...



14
Источник
Похожие новости
29 июня 2019, 16:09
"Оставьте детей в покое!" Путин напомнил о главной опасности гомосексуализма
29 июня 2019, 16:09
Штирлиц близок к провалу: Русские СМИ раскрыли настоящую фамилию Трампа?
30 июня 2019, 14:54
Франция отдаст Украине старые списанные катера
30 июня 2019, 05:09
США сами рушат сотрудничество с Россией, развитие будет лишь после смены политики Вашингтона - политолог
29 июня 2019, 16:09
Так какой Путин: Пользователи запутались с переводом цитаты Трампа
29 июня 2019, 16:09
Депутат Рады в прямом эфире опозорил Климкина: "Цэ ганьба!"
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
25 июня 2019, 08:09
Пытавшемуся сорвать выступление серба в ПАСЕ Гончаренко припомнили его фото возле мертвого человека в Одессе
27 июня 2019, 18:39
Операция, предоставившая Москве критические технологии радара MFAS и сорвавшая удар по Ирану
28 июня 2019, 14:09
Плевал в лицо, спину, кричал "мерзкие русские". В Болгарии хозяин кафе напал на туристку из России
25 июня 2019, 01:39
"Там море, цитрусовые, солнце, сосны!": Военный эксперт указал путь российским туристам, лишенным Грузии
24 июня 2019, 02:54
"Не стоит отчаиваться - Юлия Владимировна поделится опытом": В графике Путина на G20 не нашлось места для встречи с Зеленским
30 июня 2019, 11:24
В Госдуме оценили намерение Франции передать Украине 20 патрульных катеров
24 июня 2019, 12:39
На Украине предложили грузинской халявой ударить по "планам России"
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2019 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.