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Матвиенко предложила создать ведомство по делам женщин и семьи

08 марта 2022, 13:05  •  76 • Политика
Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко считает необходимым создать в стране ведомство, которое бы занималось выработкой и реализацией государственной политики по делам женщин, семьи и детей. Об этом она заявила 8 марта в своем блоге на сайте верхней палаты парламента в связи с празднованием Международного женского дня.
«Сейчас вопросами укрепления семьи, поддержки материнства и детства занимаются различные министерства и ведомства, для многих из которых эта тема, скажем так, непрофильная. Полагаю, государству, обществу следует внимательно, всесторонне проанализировать накопленный в этой сфере опыт. В том числе вновь рассмотреть вопрос о создании органа власти федерального уровня, который бы осуществлял выработку государственной политики по делам женщин, семьи, детей, координировал и контролировал ее реализацию», — заявила Матвиенко.
Она напомнила, что в этом году завершается осуществление Национальной стратегии действий в интересах женщин, в рамках которой было много сделано для укрепления прав женщин в области трудовых и семейных отношений, создания механизмов их профессионального и карьерного роста. Однако проблем еще хватает, отметила спикер.
«Среди особенно актуальных — всё еще недостаточное, не отвечающее реальной роли женщин в жизни страны их представительство на руководящих постах в политике, органах государственной, муниципальной власти, в бизнесе. В этом ряду и разрыв в оплате труда мужчин и женщин, в том числе за одинаковую по количеству и качеству работу. Не изжито такое позорное явление, как бытовое насилие, жертвами которого становятся, как правило, женщины. Список неполный, его можно продолжать. Все эти проблемы мы видим и решаем», — добавила Матвиенко.
Парламентарий подчеркнула, что ей и ее коллегам не раз приходилось сталкиваться с радикальным феминизмом. И эту идеологию она считает несостоятельной. По ее словам, здесь доводится до абсурда принцип равенства мужчин и женщин толкуется не как равноправие, а как тождество. По ее мнению, если данный подход будет набирать популярность, то он может привести к опасным последствиям для будущего человечества. Например, движение чайлдфри.
«Если в мире существуют непреложные истины, то одна из них в том, что для женщины нет выше, благороднее, важнее миссии, чем быть матерью, женой, хранительницей домашнего очага. Безусловно, не замыкаться только на этом. Но и не забывать о своем призвании, следовать ему, так как никто тут нас, женщин, не заменит», — отметила Матвиенко.
5 марта президент РФ Владимир Путин заявил, что в скором времени будут объявлены новые шаги по созданию в России единой и стройной системы поддержки семей от этапа беременности до достижения детьми 18 лет.
В декабре 2021 года премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил, что правительство РФ направит еще 14 млрд рублей на выплаты родителям, которые воспитывают детей в одиночку.
Пенсионный фонд России (ПФР) с 1 июля того же года начал принимать заявления на пособия неполным семьям с детьми от 8 до 17 лет и беременным, которые встали на учет в ранние сроки беременности. Как уточнялось, заявление можно подать на портале «Госуслуги» или в клиентской службе ПФР по месту жительства.
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