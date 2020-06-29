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Матвиенко предложила проводить голосования в течение нескольких дней

29 июня 2020, 22:00  •  13 • Политика
Решение о проведении голосования по поправкам к Конституции России в несколько дней себя оправдало. Об этом заявила журналистам в понедельник, 29 июня, председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко в Санкт-Петербурге.
Голосование проходит настолько хорошо, что можно вопрос применения подобной практики и в будущем, добавила парламентарий. «Кстати, такая практика используется в целом ряде государств», — отметила она.
По ее словам, процесс был организован отлично, всё продумали до деталей, чтобы было удобно гражданам и голосование прошло абсолютно безопасно. Все члены избиркомов в масках, перчатках, избиратели также очень ответственно отнеслись к требования Роспотребнадзора.
Ранее в понедельник руководитель общественного штаба по контролю и наблюдению за общероссийским голосованием в Москве Илья Массух рассказал, что число проголосовавших онлайн по поправкам к Конституции превысило 1 млн человек.
Президент России Владимир Путин проголосует лично, а не дистанционно.
Голосование по поправкам в основной закон страны началось 25 июня, основной день — 1 июля.

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