Матвиенко предложила проводить голосования в течение нескольких дней

Решение о проведении голосования по поправкам к Конституции России в несколько дней себя оправдало. Об этом заявила журналистам в понедельник, 29 июня, председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко в Санкт-Петербурге.

Голосование проходит настолько хорошо, что можно вопрос применения подобной практики и в будущем, добавила парламентарий. «Кстати, такая практика используется в целом ряде государств», — отметила она.

По ее словам, процесс был организован отлично, всё продумали до деталей, чтобы было удобно гражданам и голосование прошло абсолютно безопасно. Все члены избиркомов в масках, перчатках, избиратели также очень ответственно отнеслись к требования Роспотребнадзора.

Ранее в понедельник руководитель общественного штаба по контролю и наблюдению за общероссийским голосованием в Москве Илья Массух рассказал, что число проголосовавших онлайн по поправкам к Конституции превысило 1 млн человек.

Президент России Владимир Путин проголосует лично, а не дистанционно.

Голосование по поправкам в основной закон страны началось 25 июня, основной день — 1 июля.