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Матвиенко предложила отнести Байкал к «федеральным территориям»

12 февраля 2020, 23:24  •  74 • Политика
В случае внесения в Конституцию России поправки о создании особых «федеральных территорий» к ним нужно отнести озеро Байкал и космодром Восточный. Об этом спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила в среду, 12 февраля.
«Байкал территориально относится к нескольким субъектам России, но я бы, например, создала специальную федеральную территорию по озеру Байкал, чтобы мы всем миром, что называется, сохранили и спасли это озеро», — цитирует Матвиенко ТАСС.
По мнению спикера верхней палаты парламента, туда же нужно внести космодром Восточный, входящий в состав Амурской области, пишет RT.
«Понятно, что это абсолютно федеральный проект, очень важный, это серьезнейшая технологическая, научная база», — сказала она, добавив, что в него должно входить жилье для тех, кто там будет работать, социальная инфраструктура и особый режим.
6 февраля сообщалось, что в Конституции России может появиться понятие «федеральная территория». Проработкой данной инициативы займутся комитеты Совета Федерации.
Ранее в этот же день Матвиенко заявила, что члены Совфеда считают возможным поддержать предложение о назначении пожизненных сенаторов в верхнюю палату парламента, сообщает НСН. Депутат Госдумы и сопредседатель рабочей группы по подготовке изменений в Конституцию РФ Павел Крашенинников заявил, что обсуждается предложение, согласно которому президенты страны после сложения своих полномочий смогли бы получить пожизненный статус сенаторов. При этом они сохранят право отказаться от этой привилегии.

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