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Матвиенко предложила отменить НДФЛ для малоимущих и гнать чиновников в шею за хамство
24 декабря 2019, 18:54 • 50 • В России
Глава Совета Федерации Валентина Матвиенко поддержала идею отменить налог на доходы физических лиц (НДФЛ) для малоимущих граждан.
- Вчера мы приняли закон, который повысил минимальный размер оплаты труда (МРОТ) до 12 130 рублей. Может быть, такой критерий взять, те, кто получает на уровне МРОТ, не должен платить еще с этой небольшой зарплаты налог на доходы физических лиц, - сказала Матвиенко на пресс-конференции по итогам года.
При этом она заметила, что нужно проанализировать, как компенсировать выпадающие доходы бюджетов всех уровней, в том числе региональных. Вот здесь, как говорится, собака и зарыта. Именно из-за выпадающих доходов правительство и не торопиться отменять НДФЛ для малоимущих. А дыра в случае отмены налога в казне возникнет колоссальная — по оценкам правительства, бюджет не доберет 1 триллион рублей.
Так что, судя по всему, в ближайшей перспективе НДФЛ для малоимущих отменен не будет. В Кремле пока тоже воздерживаются от комментариев на этот счет.
- Пока никакой позиции (по этому вопросу, - Ред.) нет. По всей видимости, это потребует межведомственного согласования и проработки на экспертном уровне, - заметил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
Матвиенко также рассказала, что считает нужным увольнять чиновников, допустивших оскорбление граждан.
- Я не считаю необходимым принимать какие-то дополнительные нормы. У нас есть статьи соответствующие за оскорбления, за унижения, их надо применять, если в этом есть необходимость, но главное - надо подбирать достойных людей на государеву службу. Вообще не сочетается - государственный служащий, чиновник, который хамит, грубит или оскорбляет людей. Ну, какие статьи? Гнать в шею! - заявила Матвиенко.
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