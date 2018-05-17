Матвиенко предложила чиновникам перенести отпуск, чтобы выполнить задачи по майскому указу

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ВОЛГОГРАД, 17 мая. /ТАСС/. Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко предложила представителям органов власти отложить отпуска до следующего года из-за необходимости утвердить к 1 октября этого года направления деятельности по реализации указа президента РФ по стратегическим задачам до 2024 года.

"Главное сейчас - всем без раскачки закатать рукава и начинать работу [по реализации указа]", - подчеркнула председатель Совфеда, выступая в четверг на совещании в администрации Волгоградской области, посвященному реализации указа главы государства.

Матвиенко напомнила, что к октябрю должны быть сформированы направления деятельности, выделены приоритетные проекты.

"Кто из представителей власти собирался в отпуск в это время, придется перенести на следующий год", - предупредила она.