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Матвиенко предложила чиновникам перенести отпуск, чтобы выполнить задачи по майскому указу
17 мая 2018, 14:39 • 51 • Политика
ВОЛГОГРАД, 17 мая. /ТАСС/. Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко предложила представителям органов власти отложить отпуска до следующего года из-за необходимости утвердить к 1 октября этого года направления деятельности по реализации указа президента РФ по стратегическим задачам до 2024 года.
"Главное сейчас - всем без раскачки закатать рукава и начинать работу [по реализации указа]", - подчеркнула председатель Совфеда, выступая в четверг на совещании в администрации Волгоградской области, посвященному реализации указа главы государства.
Матвиенко напомнила, что к октябрю должны быть сформированы направления деятельности, выделены приоритетные проекты.
"Кто из представителей власти собирался в отпуск в это время, придется перенести на следующий год", - предупредила она.
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