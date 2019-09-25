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Матвиенко пошла на третий срок: она снова избрана главой Совфеда

25 сентября 2019, 11:39  •  54 • В России

Слухи о том, что Валентина Матвиенко (по статусу третий человек в стране) с осени не будет возглавлять Совфед, а перейдет на другую работу ходили в последние полгода. И остались лишь слухами. В среду на первом после летних каникул пленарном заседании Совфеда Валентина Матвиенко была переизбрана на новый пятилетний срок.

Накануне на заседании совета палаты единогласно было принято решение выдвинуть Матвиенко на пост спикера. Впрочем, ее кандидатура была единственной.

Пост спикера Совфеда Матвиенко занимает с сентября 2011 года. До этого она работала губернатором Санкт-Петербурга. В сентябре этого года у Матвиенко истек срок полномочий, но новый петербургский градоначальник Александр Беглов, вступивший в должность 18 сентября 2019 года, сообщил о решении делегировать Матвиенко в Совфед. В ответ на это Матвиенко пообещала Беглову «соблазнять» новых инвесторов и привлекать деньги в Санкт-Петербург.

Напомним, что в этом году Матвиенко отпраздновала свое 70-летие.

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