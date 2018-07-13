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Матвиенко поприветствовала Керимова, назвав его "французским сидельцем"

13 июля 2018, 11:54  •  63 • Политика

МОСКВА, 13 июля. /ТАСС/. Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко поприветствовала на заседании Совфеда Сулеймана Керимова и сообщила ему, что все коллеги переживали за него.

"Давайте поприветствуем нашего французского сидельца Сулеймана Абусаидовича Керимова, который после длительного перерыва вернулся в нашу команду", - сказала Матвиенко.

"Мы искренне рады, что вы смогли доказать свою невиновность. Все мы сопереживали за вас, мы боролись за вас, мы высказывали свое возмущение незаконными действиями французских властей", - добавила она.

Председатель верхней палаты особо отметила решимость Керимова и его уверенность в своей правоте. "Мы очень рады, что вы не убежали, не струсили, а, как и положено строго в соответствии с законодательством, сумели доказать свою невиновность, снять все обвинения, - сказала она. - Это заслуживает уважения. Мы желаем вам дальнейших успехов в работе в Совете Федерации".

Французская полиция задержала Керимова в аэропорту Ниццы 21 ноября 2017 года по подозрению в незаконных сделках при покупке недвижимости во Франции. Однако 28 июня суд города Экс-ан-Прованса снял все обвинения с политика. Как сообщал адвокат сенатора Никита Сычев, никаких более обвинений во Франции против Керимова не выдвигается.

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