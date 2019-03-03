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Матвиенко пообещала защитить Венесуэлу от "кровавых" провокаций США
03 марта 2019, 19:39 • 131 • Политика
Как пообещала Валентина Матвиенко, США могут пойти на любые "кровавые" провокации для организации вторжения в Венесуэлу, однако Москва готова сделать все для того, чтобы этого не допустить и защитить Каракас.
Российская сторона сделает все возможное, чтобы не допустить военного вторжения на территорию Венесуэлы. Об этом заявила председатель Совета Федерации России Валентина Матвиенко, которая провела переговоры с вице-президентом Венесуэлы Дельси Родригес.
В Москве опасаются, что Вашингтон может пойти на любые провокации, чтобы пролилась кровь и появились причины для организации интервенции. При этом РФ выступает против любых попыток вмешательства извне во внутренние дела страны.
"Мы будем все делать для того, чтобы этого не допустить", - пояснила Матвиенко, не исключив, что Венесуэла стала очередной пробой сил по свержению законной власти, как это наблюдалось в Ираке и Ливии.
Ранее глава МИД России Сергей Лавров обвинил США в том, что те намерены закупить в Восточной Европе оружие, которое затем будет переброшено в граничащие с Венесуэлой регионы.
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