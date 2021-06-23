Матвиенко понадеялась на увеличение числа женщин в Госдуме

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко выразила надежду на увеличение числа женщин в Госдуме, указав на то, что это мировой тренд. Об этом она сказала во вторник, 22 июня, в ходе пресс-конференции, на которой подвела итоги работы сенаторов в период весенней сессии 2021 года.

В марте спикер Совфеда направила письма всем лидерам политических сил с просьбой увеличить число женщин в новом составе Госдумы.

«Это мировой тренд, Россия здесь должна быть в тренде. Включение определенного количества женщин в списки в хвосте — это мнимое равенство. Это не соответствует тем реалиям, которые сегодня есть», — отметила Матвиенко, отвечая на вопрос «Известий».

Она также поблагодарила тех лидеров партий, которые откликнулись на предложение. Матвиенко сказала, что понимание выразили все политические силы. По ее мнению, если они учтут этот фактор, то получат большую поддержку общества. Кроме того, председатель Совфеда вспомнила съезд «Единой России», где в федеральную пятерку были включены две женщины.

«Я уверена, что эти две представительницы очень ярко себя проявят и в следующих списках счет может сместиться. Я обратила внимание, что не только «Единая Россия», но и другие партии стараются быть в тренде», — подчеркнула Матвиенко.

Накануне президент России Владимир Путин заявил о необходимости провести грядущую избирательную кампанию в стране так, чтобы ни у кого не возникало сомнений в ее легитимности. Он выразил надежду, что выборы пройдут без взаимных обвинений и пустых обещаний, как это было в 90-е годы XX века.

19 июня участники XX съезда партии «Единая Россия» утвердили проект предвыборной программы на выборах в Госдуму 8-го созыва, которые пройдут в сентябре 2021 года. В окончательной редакции документ примут во второй половине августа на втором этапе съезда.

17 июня российский лидер подписал указ о назначении выборов депутатов Госдумы на 19 сентября.

Одновременно с выборами в Госдуму в единый день голосования 2021 года должны пройти прямые выборы глав девяти субъектов РФ (еще в трех регионах высших административных лиц будут выбирать депутаты заксобраний) и 39 региональных парламентов.