Матвиенко поддержала идею сделать 31 декабря выходным днем

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко поддержала идею о выходном дне 31 декабря при условии, что общее количество рабочих дней в году не изменится. Об этом сообщает ТАСС в четверг, 28 ноября.

«Я противник расширения избыточного числа выходных дней, но мне кажется, что этот день — 31 декабря — можно было бы сделать выходным», — заявила Матвиенко.

По ее словам, в этот день важно уделить время семье и детям, общаться с родственниками, наряжать елку.

Председатель Совфеда добавила, что, в случае если Госдума примет этот закон, она бы его поддержала.

18 ноября губернатор Томской области Сергей Жвачкин подписал распоряжение о переносе рабочего дня с 31 на 28 декабря, который приходится на последнюю субботу года.

Тема вызвала общественный резонанс. Так, сервис поиска работы SuperJob 26 ноября провел опрос по поводу того, согласны ли сотрудники выйти на работу 28 декабря (в субботу), чтобы вторник, 31 декабря, стал выходным днем. В результате идею поддержали 84% опрошенных. Они убеждены, что нормально работать в последний день года в любом случае не получается, потому что все заняты исключительно поздравлениями друг друга.

Зампредседателя Федерации независимых профсоюзов России (ФНПР) Александр Шершуков 27 ноября также поддержал эту идею. По его мнению, 31 декабря часть людей находится на рабочих местах, при этом производительность труда у них низкая.

27 ноября депутаты ЛДПР внесли в Госдуму соответствующий законопроект.