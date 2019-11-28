Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Болгария отказывается размещать у себя военно-морскую базу НАТО
Проверка на дееспособность. Почему ещё важен грядущий саммит «нормандской четвёр...
"Нам так не жить": Собянин отказал москвичам в "красивой жизни&qu...
Конец Эпохи Достоинства. 30-е вернулись
Главная / Политика

Матвиенко поддержала идею сделать 31 декабря выходным днем

28 ноября 2019, 23:54  •  74 • Политика
Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко поддержала идею о выходном дне 31 декабря при условии, что общее количество рабочих дней в году не изменится. Об этом сообщает ТАСС в четверг, 28 ноября.
«Я противник расширения избыточного числа выходных дней, но мне кажется, что этот день — 31 декабря — можно было бы сделать выходным», — заявила Матвиенко.
По ее словам, в этот день важно уделить время семье и детям, общаться с родственниками, наряжать елку.
Председатель Совфеда добавила, что, в случае если Госдума примет этот закон, она бы его поддержала.
18 ноября губернатор Томской области Сергей Жвачкин подписал распоряжение о переносе рабочего дня с 31 на 28 декабря, который приходится на последнюю субботу года.
Тема вызвала общественный резонанс. Так, сервис поиска работы SuperJob 26 ноября провел опрос по поводу того, согласны ли сотрудники выйти на работу 28 декабря (в субботу), чтобы вторник, 31 декабря, стал выходным днем. В результате идею поддержали 84% опрошенных. Они убеждены, что нормально работать в последний день года в любом случае не получается, потому что все заняты исключительно поздравлениями друг друга.
Зампредседателя Федерации независимых профсоюзов России (ФНПР) Александр Шершуков 27 ноября также поддержал эту идею. По его мнению, 31 декабря часть людей находится на рабочих местах, при этом производительность труда у них низкая.
27 ноября депутаты ЛДПР внесли в Госдуму соответствующий законопроект.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники

Загрузка...



74
Источник
Похожие новости
28 ноября 2019, 18:39
Макрон ответил на послание Путина о неразмещении ракет в Европе
28 ноября 2019, 23:54
В аптеках плацебо вместо лекарств за те же деньги? Делягин объяснил, что кроется за отменой сертификации лекарств
28 ноября 2019, 23:54
"Нам так не жить": Собянин отказал москвичам в "красивой жизни" и выходных на 31 декабря
28 ноября 2019, 04:24
Северное слияние: Москву и Петербург связали трассой
28 ноября 2019, 15:24
Захарова сообщила, что в Братиславе пройдет встреча сопредседателей Минской группы
28 ноября 2019, 08:54
Путин прибыл в Бишкек на саммит ОДКБ
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
22 ноября 2019, 18:24
"Россия надавала трусами по лицу украинскому народу"? Ведущая не сдержала смех в ответ на выпад экс-мэра
25 ноября 2019, 11:24
Простят ли россияне певицу, обзывавшую их
23 ноября 2019, 10:39
Украинские националисты вышли на новый уровень: Макрону и Меркель пригрозили расправой
28 ноября 2019, 01:09
"Надоели говорящие пиджаки": Правда от Поклонской взбудоражила жителей России
27 ноября 2019, 15:09
«Выпад авангарда»: четыре страны потребовали от России предоставить Украине доступ к Азовскому морю
26 ноября 2019, 03:39
Один из лучших проектов с момента развала Советского Союза
25 ноября 2019, 11:24
Европа может отомстить Украине за "Северный поток — 2"
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2019 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.