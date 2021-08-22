Матвиенко перешла на личное, обсуждая флаг России: "Какое государство вы теперь представляете?"

22 августа исполнилось 30 лет с момента, когда бело-сине-красный флаг вновь стал символом России. Обсуждая один из главных национальных символов, спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко перешла на личное. "Какое государство вы теперь представляете?" - озвучила она провокационный вопрос из прошлого.

Валентина Матвиенко рассказала о личной истории, которая произошла с ней в 1991 году. Тогда она была послом СССР на Мальте. В декабре были подписаны Беловежские соглашения. Советского Союза не стало.

"Как только об этом стало известно, на меня уже вечером 8 декабря со всех сторон в разных формах посыпался один и тот же вопрос: "Какое государство вы теперь представляете, госпожа посол?". Ситуация возникла предельно сложная и нервная", - вспомнила политик в интервью "Парламентской газете".

На следующее утро она позвонила главе МИД Мальты доктору Гвидо де Марко и попросила безотлагательно встретиться. Он предложил сделать это после заседания кабинета министров, назначенное на то же утро. Валентине Матвиенко удалось уговорить министра о беседе до этого заседания.

"Видимо, сказались наши тёплые отношения, что очень важно в дипломатической работе", - считает политик.

Уже через 20 минут посол была в МИД Мальты, рассказала о случившемся и сообщила о главном: правительство Мальты должно как можно быстрее признать Россию правопреемницей СССР.

Спикер Совфеда уверена: тогда очень повезло, что заседание правительства было назначено на тот же день. Мальта признала Россию правопреемницей Советского Союза вторым государством в мире. Позвонил министр и сообщил об этом, а потом не удержался от шутки, спросив, есть ли у неё флаг России.

"У меня от сердца уже отлегло, и я ответила в тон ему: "Обижаете, господин министр! Сама всю ночь вышивала", - рассказала Матвиенко.