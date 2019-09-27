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Матвиенко переизбрали на пост председателя Совета Федерации

27 сентября 2019, 14:09  •  79 • Политика
Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко в третий раз переизбрана на этот пост, сообщает «РИА Новости».
Сенаторы проголосовали за это решение в среду, 25 сентября. Альтернативных кандидатур предложено не было, кандидатуру Матвиенко выдвинули все вице-спикеры и председатели комитетов палаты.
Согласно регламенту Совфеда, председатель верхней палаты должен быть переизбран в случае проведения выборов губернатора в его регионе. Так, Матвиенко пришлось вновь пройти через процедуру делегирования в Совет Федерации в связи с тем, что Александр Беглов был избран губернатором Санкт-Петербурга после выборов, состоявшихся в единый день голосования 8 сентября.
18 сентября Беглов заявил, что Матвиенко продолжит представлять исполнительную власть города в верхней палате российского парламента. В тот же день он подписал соответствующее постановление после того, как официально принял полномочия руководителя Петербурга. Он принес присягу на Уставе перед депутатами заксобрания, судьями городского Уставного суда, почетными гражданами Северной столицы и присутствовавшими на мероприятии гостями.
Матвиенко была губернатором Петербурга в 2003–2011 годах, а затем перешла на работу в Совфед, где представляет Северную столицу. В 2014 году ее переизбрали спикером верхней палаты парламента.

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