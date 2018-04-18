Матвиенко: ответ РФ на санкции будет точечным и болезненным для стран, которые их ввели

• 77 • Политика

МОСКВА, 18 апреля. /ТАСС/. Ответные меры РФ на санкции ряда стран, которые ввели их в отношении России, будут точечными и очень чувствительными. Об этом заявила журналистам в среду спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.

"Ответ России на санкции будет точечным, будет болезненным и чувствительным обязательно для тех стран, которые ввели их против России", - сказала Матвиенко.

Она подчеркнула, что "санкции - это обоюдоострое оружие". "Те, кто их вводит, должны понимать, что санкции против стран, особенно таких, как Россия, будут чреваты серьезными последствиями для тех, кто их вводит", - отметила спикер Совфеда.

Сенатор добавила, что Россия не первый год находится под санкциями, но ни одна страна, которая ввела их против РФ, не получила никаких плюсов.

Закон о контрсанкциях РФ на действия США и ряда других стран должен быть принят в весеннюю сессию, добавила спикер Совета Федерации.

"Что касается сроков [принятия законопроекта] - это сейчас не главное, рано называть пока сроки. Самое важное - содержание закона, очень аккуратный подход должен быть. Но то, что мы должны принять его в весеннюю сессию, - это точно. Главное - качество сейчас и никакой спешки", - подчеркнула Матвиенко.

Она подчеркнула, что законопроект требует тщательной проработки. "Здесь нужна очень тщательная проработка всех тех мер, которые предлагаются. Главный принцип: не нанести вреда России собственными руками, не нанести вреда экономике, отраслям отдельным, компаниям, бизнесу, а главное - не нанести вреда нашим гражданам", - сказала спикер Совфеда.

"Закон будет рамочный. Он определит правила применения санкций. Это будет федеральный закон и возможность для правительства в нужное время, в нужном объеме принимать те санкции, которые будут чувствительной ответной мерой от нас", - заключила Матвиенко.