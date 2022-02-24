Матвиенко оценила военную операцию РФ в связи с ситуацией в Донбассе

Специальная военная операция, которая была объявлена президентом Российской Федерации, направлена на прекращение огня, военных действий, а другого способа это сделать просто не существует. Об этом заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко в ходе официального визита в Таджикистан, который вместе с делегацией СФ посетили и «Известия».

По ее словам, западные страны не один год готовили государственный неконституционный переворот на Украине и вооруженные националистические силы для его поддержки.

«И когда это произошло, мы увидели, что из Украины делают враждебное России государство. Людям промывали мозги. Проводили русофобскую политику. Переписывали историю. Показывали Россию агрессором. При поддержке Запада Украина превращалась в нацистское государство», — отметила Матвиенко.

Она отметила, что у России это вызывало тревогу, но «мы терпеливо, с постоянным упорством говорили о том, что мы больше, чем кто-либо, заинтересованы в том, чтобы Украина была мирным, процветающим государством».

24 февраля Валентина Матвиенко провела встречу с председателем маджлиси милли и маджлиси оли Республики Таджикистан Рустами Эмомали.

О проведении спецоперации по защите Донбасса в ночь на 24 февраля объявил президент России Владимир Путин. Постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя подчеркнул, что это нельзя называть войной. Он указал, что российские власти по-прежнему открыты для диалога, но допускать новую кровавую бойню в Донбассе не намерены.

Между тем президент Украины Владимир Зеленский принял решение объявить военное положение. Также гражданам Украины начали выдавать оружие.

21 февраля Путин подписал указы о признании независимости ЛНР и ДНР. Также российский лидер и главы обеих республик Леонид Пасечник и Денис Пушилин подписали договоры о дружбе, сотрудничестве и взаимопомощи. Документы на следующий день ратифицировали как сами республики, так и российская Госдума.

Соответствующие решения российский лидер принял на фоне эскалации ситуации в Донбассе.

С 2014 года украинские власти проводят военную операцию против жителей Донбасса, которые отказались признавать итоги государственного переворота и новую власть на Украине. При этом в сложившейся ситуации Киев винит Москву. Россия неоднократно заявляла, что не является стороной конфликта.