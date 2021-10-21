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Матвиенко оценила уход нескольких делегаций во время своего выступления в Европе

21 октября 2021, 16:15  •  79 • Политика
Валентина Матвиенко. Фото: Federation Council of Russia / via Globallookpress.com / www.globallookpress.com
Председатель Совета Федерации не смогла найти объяснение поведению коллег
Валентина Матвиенко прокомментировала хамское поведение делегаций Польши и стран Балтии во время ее выступления. 
Глава Совета Федерации отметила, что не обратила на это внимания.
"Я когда выступала, зал видела. Битком полный зал. Видела реакцию коллег. Они поаплодировали по итогам моего выступления. Я, честно говоря, даже не заметила", 
– призналась глава российской делегации. 
Так или иначе, объяснить демарш Польши и стран Балтии Матвиенко не смогла. Изначально она предположила, что кому-то, возможно, потребовалось срочно помыть руки. После она добавила, что если это было сделано намеренно, то по таким поступкам можно судить об уровне дипломатической и политической культуры. В этом случае она напрочь отсутствует, пояснила председатель Совфеда. 
Также Матвиенко пожурила иностранных коллег за то, что в такое непростое для всего мира время, когда во многих странах бушует пандемия, некоторые делегации умудряются пытаться "кому-то что-то продемонстрировать". 
В конце своего комментария политик попросила не масштабировать эту историю, поскольку уверена, что на этот неприятный инцидент обратили внимание только журналисты. 
 
 
Напомним, что Польша и страны Балтии покинули зал Конференции европейских спикеров сразу после того, как Матвиенко вышла на трибуну. 

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