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Матвиенко оценила последствия санкций США против «Северного потока – 2»

20 декабря 2019, 22:24  •  93 • Политика
Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила об отсутствии проблем для «Северного потока – 2», несмотря на санкции США. Таким мнением она поделилась в интервью телеканалу «Россия-24» в пятницу, 20 декабря.
«Санкции ему не помешают, он уже практически построен и будет работать, нравится кому-то это или нет», — сказала Матвиенко.
Она отметила, что санкции США против газопровода продиктованы мотивами недобросовестной конкуренции. Таким образом, американские власти, по ее мнению, хотят стимулировать Европу закупать газ именно в США.
Ранее в этот же день Сенат США принял оборонный бюджет страны в размере $738 млрд, куда включены санкции против «Северного потока – 2» и «Турецкого потока». Власти Германии уже выразили непонимание, в связи с чем были введены эти санкции.
10 декабря сообщалось, что конгресс США предусмотрел в оборонном бюджете страны помимо санкций еще и помощь Украине на сумму $300 млн.
«Северный поток – 2» строится от России до Германии по дну Балтийского моря с целью обеспечения прямых поставок газа в Европу. Большинство стран ЕС поддерживают проект и участвуют в его реализации. Против выступают Польша, Украина, Латвия, Литва, Эстония и США.

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