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Матвиенко оценила перспективы улучшения российско-украинских отношений

24 декабря 2019, 14:09  •  12 • Политика
Отношения России и Украины могут серьезно улучшиться, для этого есть предпосылки. Однако от украинских властей потребуются решительные шаги, заявила на пресс-конференции во вторник, 24 декабря, спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.
На Украине произошел целый ряд позитивных изменений, отметила Матвиенко. Однако властям страны необходимо оценить ситуацию, сделать вывод и предпринять ряд действий, в частности, против националистических сил, которые оказывают мощное влияние на происходящее.
Спикер Совфеда подчеркнула, что в процесс межпарламентского диалога в «нормандском формате» должны быть внесены изменения.
«Эффективным этот диалог будет лишь тогда, когда со стороны парламентов государств нормандского формата будут сформированы межфракционные группы. Если это будут только оппозиционные или, скажем, правящие партии, боюсь, диалог будет осложнен», — отметила она. Политик выразила надежду, что с учетом нового состава рады это может быть осуществлено. Россия со своей стороны готова подключиться к разговору.
В сентябре Матвиенко заявила, что после избрания президентом Украины Владимира Зеленского отношения двух стран сдвинулись с мертвой точки. Среди позитивных изменений она назвала, в частности, обмен заключенными.

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