Матвиенко оценила перспективы продления СНВ-3

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко в интервью «Известиям» рассказала о рисках, которые несет затянувшийся процесс признания итогов выборов США для двусторонних договоренностей в сфере безопасности.

По мнению Матвиенко, чем дольше период неопределенности, тем выше риски. По ее словам, существуют вероятность, что до официального вступления нового президента в должность решение вопросов международной стабильности может замедлиться. Поэтому поступающие сегодня сигналы из Вашингтона о том, что определенные механизмы передачи власти уже запущены, можно оценивать как положительный факт.

«В переходный период в Соединенных Штатах традиционно приостанавливаются или замедляются многие процессы в двустороннем формате, что естественно для переходного периода. Образно говоря, нажимается кнопка «пауза». Это мы фиксируем в каждом случае передачи власти, а сейчас, когда такой переходный период еще получает дополнительное жесткое конфронтационное наполнение, риски торможения по всем направлениям еще более существенны», — сказала спикер верхней палаты.

Вполне вероятно, что решать судьбу договора между Россией и США о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (СНВ-3) будет уже новая команда американских политиков. Однако если окончательное признание итогов выборов в Соединенных Штатах затянется до января, то до истечения срока документа останутся «считаные дни», отметила Матвиенко.

«И в этой ситуации очень важно, чтобы действующая команда сейчас, в этот период определенного безвременья, не пыталась искусственно создавать дополнительные сложности для своих преемников, для членов следующей команды, блокируя работу. И основания для беспокойства есть. Подобные случаи, к сожалению, в новейшей истории Белого дома уже были, мы о них знаем. Если же таких искусственных препятствий не будет, то тогда на первый план выходит, конечно же, политическая воля. С российской стороны такая воля есть (и она есть давно) и четко сформулированная позиция, неоднократно озвученная нашей страной: Россия выступает за сохранение СНВ-3», — подчеркнула председатель Совфеда.

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«Вызовы, которые сегодня перед нами стоят, требуют координации усилий»