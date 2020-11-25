Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Джо, не спеши! Трамп выступил с сенсационным заявлением
"Глубинное государство" в США может паковать вещи. Русские сделали зая...
Крымский таран корабля ВМС США попал на видео: Русские выполнили угрозу
"При галстуке, в пальтишке": Багдасаров в прямом эфире разоблачил армя...
Главная / Политика

Матвиенко оценила перспективы продления СНВ-3

25 ноября 2020, 02:35  •  57 • Политика
Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко в интервью «Известиям» рассказала о рисках, которые несет затянувшийся процесс признания итогов выборов США для двусторонних договоренностей в сфере безопасности.
По мнению Матвиенко, чем дольше период неопределенности, тем выше риски. По ее словам, существуют вероятность, что до официального вступления нового президента в должность решение вопросов международной стабильности может замедлиться. Поэтому поступающие сегодня сигналы из Вашингтона о том, что определенные механизмы передачи власти уже запущены, можно оценивать как положительный факт.
«В переходный период в Соединенных Штатах традиционно приостанавливаются или замедляются многие процессы в двустороннем формате, что естественно для переходного периода. Образно говоря, нажимается кнопка «пауза». Это мы фиксируем в каждом случае передачи власти, а сейчас, когда такой переходный период еще получает дополнительное жесткое конфронтационное наполнение, риски торможения по всем направлениям еще более существенны», — сказала спикер верхней палаты.
Вполне вероятно, что решать судьбу договора между Россией и США о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (СНВ-3) будет уже новая команда американских политиков. Однако если окончательное признание итогов выборов в Соединенных Штатах затянется до января, то до истечения срока документа останутся «считаные дни», отметила Матвиенко.
«И в этой ситуации очень важно, чтобы действующая команда сейчас, в этот период определенного безвременья, не пыталась искусственно создавать дополнительные сложности для своих преемников, для членов следующей команды, блокируя работу. И основания для беспокойства есть. Подобные случаи, к сожалению, в новейшей истории Белого дома уже были, мы о них знаем. Если же таких искусственных препятствий не будет, то тогда на первый план выходит, конечно же, политическая воля. С российской стороны такая воля есть (и она есть давно) и четко сформулированная позиция, неоднократно озвученная нашей страной: Россия выступает за сохранение СНВ-3», — подчеркнула председатель Совфеда.
Подробнее читайте в эксклюзивном интервью «Известиям»:
«Вызовы, которые сегодня перед нами стоят, требуют координации усилий»

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники


Загрузка...



57
Источник
Похожие новости
25 ноября 2020, 00:45
Русские предотвратили вторжение "Маккейна": Британцы испугались Третьей мировой войны
25 ноября 2020, 00:45
Навального дома ждут долги на миллионы. Арбитражный суд отклонил жалобу блогера
25 ноября 2020, 00:45
Невада и Пенсильвания заявили о победе Байдена. Трамп готовится сделать заявление
25 ноября 2020, 00:45
"Америка "вернулась": Байден указал, чего ждать от новой администрации США
25 ноября 2020, 02:35
«Вызовы, которые сегодня перед нами стоят, требуют координации усилий»
25 ноября 2020, 02:35
План Путина: Операция "Преемник" основана на "технологии заблаговременной победы"
Новости партнеров
 
Выбор дня
25 ноября 2020, 00:45
Пассажиры чуть не выбросили пенсионерку из трамвая за украинский язык
25 ноября 2020, 00:45
Десятки тысяч украинских силовиков перешли на сторону России – генпрокуратура
25 ноября 2020, 00:45
Русские предотвратили вторжение "Маккейна": Британцы испугались Третьей мир...
25 ноября 2020, 00:45
Экс-посол Канады: Ради собственной выгоды украинские власти сами пригласили Запад ста...
25 ноября 2020, 00:45
Навального дома ждут долги на миллионы. Арбитражный суд отклонил жалобу блогера
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
20 ноября 2020, 00:40
Первый пошёл: Перед пандемией склонилось одно из самых стойких государств
19 ноября 2020, 03:35
Американские демократы уже готовы напасть на Россию. Первые удары нанесены
18 ноября 2020, 16:35
Новая гвардия: отставка главы Мордовии не стала неожиданностью
21 ноября 2020, 18:50
Спецгруппа "Медведи" прибыла в Донбасс убивать русских
22 ноября 2020, 11:20
Правду о здоровье Путина после слухов о болезни раскрыл журналист
19 ноября 2020, 22:50
"Одурел вконец от неприкосновенности": Сатановский о заявлении посла Германии
20 ноября 2020, 09:50
Трамп победит благодаря "красной папочке": Хазин за сутки до заявления сделал решающий прогноз
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2020 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.