Матвиенко оценила перспективу улучшения отношений РФ и Украины после спецоперации

Россию и Украину вновь свяжут узы дружбы и сотрудничества после «освобождения от киевского режима». Такое мнение 4 марта выразила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко на заседании палаты.

«Они (Вооруженные силы РФ. — Ред.) сражаются за Россию, за безопасность нашей страны и ее граждан, за мир на земле Донбасса. За Украину, которая, освободившись от антинародного киевского режима и неонацистов, вновь станет страной, с которой нас свяжут узы дружбы и сотрудничества», — заявила она.

Матвиенко добавила, что военная операция по защите Донбасса, в частности, проводится, чтобы «с территории Украины никогда не исходила угроза в сторону России».

Накануне президент России Владимир Путин заявил, что русские и украинцы — один народ. По словам главы государства, он никогда не откажется от этого убеждения «даже несмотря на то что часть жителей Украины запугали, многие оболваненные нацистской националистической пропагандой, а кто-то сознательно, конечно, пошел по пути бандеровцев».

Обстановка в Донбассе обострилась 17 февраля 2022 года. В Донецкой и Луганской народных республиках сообщили об интенсивных обстрелах со стороны украинских силовиков, в том числе из тяжелого вооружения. Республики объявили всеобщую мобилизацию, эвакуацию мирных жителей на территорию России, а также попросили признать их независимость. 21 февраля президент РФ подписал указы о признании их суверенитета.

24 февраля Путин объявил о начале специальной операции РФ на Украине, назвав ее целью защиту гражданского населения Донбасса, денационализацию и демилитаризацию страны.

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