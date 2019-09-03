Матвиенко отметила значительное снижение террористической угрозы в России

Террористическая угроза в России значительно снизилась благодаря совместным усилиям государства, религиозных организаций и неравнодушных людей. Об этом заявила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко в обращении, опубликованном 3 сентября на сайте верхней палаты парламента.

«Сегодня мировое сообщество должно в полной мере осознавать, что только совместно, в постоянном контакте и тесном сотрудничестве можно эффективно бороться с этой варварской античеловечной идеологией, предотвращать направленные на разрушение и устрашение людей акции, защищать человечество от возникшей угрозы, окончательно уничтожить все очаги терроризма», — отметила Матвиенко.

В России 3 сентября — День солидарности в борьбе с терроризмом. Он был учрежден в память о трагических событиях в Беслане.

В 2004 году с 1 по 3 сентября боевики удерживали в здании школы Беслана больше тысячи человек. Жертвами стали 333 человека, из них 186 детей. Еще 126 заложников, в том числе 70 детей, впоследствии стали инвалидами. Некоторым из них реабилитация требуется до сих пор.

В этом году в Беслане памятные мероприятия проходят с 1 по 3 сентября. Все эти дни люди приносят в школу цветы, игрушки и воду (террористы в течение трех дней не разрешали заложникам пить). В полном молчании они зажигают свечи у фотографий погибших.