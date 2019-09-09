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Матвиенко отметила отсутствие серьезных нарушений на прошедших выборах

09 сентября 2019, 23:39  •  38 • Политика
Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко отметила отсутствие серьезных нарушений в ходе единого дня голосования 8 сентября, которые могли бы повлиять на окончательный результат выборов. Об этом сенатор заявила в понедельник, 9 сентября.
По ее словам, кампания прошла открыто, во всех субъектах России она была «очень конкурентная». «По итогам выборов ни в ЦИК, ни в региональные избирательные комиссии не поступило никаких обращений с какими-либо серьезными нарушениями, которые могли бы повлиять на результаты голосования», — пояснила политик.
Избирательное законодательство России и избирательная система доказали свою состоятельность, отметила Матвиенко. «Сегодня можно твердо сказать, что итоги позитивные, избирательная кампания прошла успешно», — цитирует спикера Совета Федерации ТАСС.
По итогам выборов Матвиенко предложила изучить опыт применения электронного голосования для его распространения.
8 сентября в России прошел единый день голосования. Жители 85 регионов выбрали губернаторов, депутатов Госдумы по четырем одномандатным округам, депутатов горсоветов, глав муниципалитетов, а в Москве — депутатов Мосгордумы.

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