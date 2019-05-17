|
Матвиенко отметила готовность России к диалогу с США
17 мая 2019, 21:09 • 43 • Политика
Москва готова к дальнейшему продолжению диалога с Вашингтоном, но говорить об изменении вектора в отношениях рано. Об этом в пятницу, 17 мая, заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко журналистам в Стамбуле.
«Мы всегда говорили о том, что мы заинтересованы в восстановлении нормального диалога с Соединенными Штатами, согласовании, координации действий по тем острым региональным международным проблемам, которые без участия России и США невозможно решить», — цитирует председателя верхней палаты парламента «РИА Новости».
Говорить о смене вектора в отношениях двух стран пока рано, уточнила она.
«Давайте посмотрим по делам, как будут дальше развиваться события. Мы надеемся, что осознание приходит к США о том, что дальше загонять в угол российско-американские отношения — это уже опасно для международной стабильности», — приводит ее слова «Интерфакс».
14 мая президент РФ Владимир Путин заявил на встрече госсекретарем США Майком Помпео в Сочи о настрое России на восстановление полноформатных отношений с Соединенными Штатами. Путин выразил надежду на то, что визит Помпео пойдет на пользу восстановлению связей РФ и США, а сам госсекретарь будет активно этому способствовать.
Подпишитесь на нас
Загрузка...
43
Похожие новости
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
Новости СМИ
|
17 мая 2019, 08:09
|
13 мая 2019, 06:24
|
14 мая 2019, 05:09
|
16 мая 2019, 12:39
|
17 мая 2019, 11:24
|
15 мая 2019, 04:09
|
12 мая 2019, 07:39