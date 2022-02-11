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Матвиенко отчитала сенаторов за разговоры по телефону во время заседаний

11 февраля 2022, 19:35  •  110 • Политика
Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко 11 февраля сделала замечание сенаторам за разговоры по телефону во время пленарных заседаний палаты и призвала парламентариев к дисциплине.
«Телефоны берете [на заседание], не знаю зачем. Можно пожить без телефона два раза в месяц, когда проходят пленарные заседания? Кто-то звонит, берете телефон, выходите разговаривать. Коллеги, у нас не проходной двор, заканчивайте заниматься броуновским движением во время пленарного заседания», — заявила она в ходе заседания в пятницу.
Как отметила спикер Совфеда, часть сенаторов ответственно относятся к своим обязанностям и присутствуют в зале во время всего заседания. Однако некоторые члены Совфеда позволяют демонстрировать свою избыточную занятость или недисциплинированность.
«Вы же не в МЧС работаете, чтобы срочно реагировать на звонки. Дождитесь окончания пленарного заседания и, пожалуйста, разговаривайте, с кем считаете нужным. Планируйте так свою работу, чтобы вас ничто не отвлекало в этот день», — призвала Матвиенко.
Она предупредила, что в том случае, если сенаторы не прислушаются к замечанию, о нарушениях доложат руководителям регионов.
«Пленарное заседание — это святое для каждого из нас. Мы должны не просто присутствовать, а активно участвовать — представлять регионы, выступать, готовиться к каждому правительственному часу, отстаивать интересы регионов, а не отбывать номер. Это не то место, где просто надо отбывать номер», — подчеркнула председатель Совфеда.
1 декабря премьер-министр РФ Михаил Мишустин сделал замечание губернаторам во время выступления главы «Сбера» Германа Грефа на заседании комиссии по вопросам развития малого и среднего предпринимательства. Глава кабмина обратил внимание на смех губернаторов Новгородской и Калининградской областей Андрея Никитина и Антона Алиханова.
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