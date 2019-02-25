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Матвиенко осудил давление на Maruv со стороны Национальной телекомпании Украины

25 февраля 2019, 13:54  •  81 • Украина
Российский композитор и продюсер Игорь Матвиенко в разговоре с RT прокомментировал ситуацию с украинской певицей Maruv, которая пожаловалась на давление со стороны Национальной телекомпании Украины после победы в украинском национальном отборе на Евровидение-2019.
 
© Александр Натрускин РИА Новости
 

«На мой взгляд, Maruv известна не только на Украине и в России, но и Европе и, возможно, даже в Америке. У неё была пара очень крепких хитов. Что касается запрета, очень странно, что кто-то вообще может запрещать творческим людям проявлять себя, особенно в гастрольной деятельности по другим странам», — заявил Матвиенко.

По его словам, Maruv была бы идеальным представителем для страны на Евровидении.

«Я считаю, что политика не должна вмешиваться в подобный процесс и тем более в культурный обмен между странами. Всё равно все мы братья, особенно с украинским народом», — заключил он.

Ранее певица Maruv, победившая в украинском национальном отборе на Евровидение-2019, заявила, что на неё оказывается давление со стороны Национальной телекомпании Украины.

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