Матвиенко обрушилась с критикой на чиновников, обманувших простых людей

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко раскритиковала работу чиновников Роспатента за работу по минералке. Производители минеральной воды заявили, что под брендом «Кавминвод» было продано вдвое больше, чем реально добыто на скважинах Ессентуков. «Кого мы обманываем? Людей обманываем!» - возмутилась спикер, выслушав доводы чиновников об ожидании конкретных фактов нарушения.

На заседании Совета по вопросам интеллектуальной собственности при Совете Федерации Валентина Матвиенко обрушилась на чиновников Роспатента с критикой. Возмущение спикера СФ вызвала информация о явном контрафакте минералки из Ессентуков, о которой говорят производители. Но при этом в Роспатенте пояснили, что здесь ждут предоставления самих фактов нарушения.

«Кого мы обманываем? Людей обманываем!» - жестко ответила на оправдания ведомства Матвиенко. Она указала на то, что уже сейчас необходимо действовать.

«Минеральной воды добывается вдвое меньше, чем продается, - какие еще доказательства нужны?» - недоумевает спикер.

По мнению Матвиенко, в случае выявления контрафакта минералки следует поступать так же, как с алкогольным суррогатом. Она напомнила присутствующим, что есть четкое регулирование рынка алкоголя.

«Было решение правительства - изымать оборудование по производству алкоголя у производителей суррогата», - указала спикер, подчеркнув, что пока власти не проявили инициативу, производители алкогольного контрафакта «просто перевозили его из одного цеха в другой».