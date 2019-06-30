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Матвиенко не увидела конфликта в отношениях между Грузией и Россией
30 июня 2019, 21:24 • 71 • Политика
Спикер СФ Валентина Матвиенко не увидела конфликта в отношениях между Грузией и Россией, но призвала Тбилиси навести порядок в стране и перестать действовать под диктовку внешних сил.
Между Россией и Грузией нет никакого конфликта. Так считает спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.
По мнению сенатора, грузинские власти пытаются разорвать отношения с Москвой, действуя под диктовку внешних сил. Последние заинтересованы в разрыве российско-грузинских отношений.
"Пока власти не проявят себя властью и не наведут порядок в стране, пока не прекратится эта русофобская волна, которую подняли радикалы, нам не о чем говорить", - пояснила она.
Напомним, на прошлой неделе в Тбилиси была организована антироссийская провокация, которая переросла в антиправительственные выступления. Катализатором событий стала генеральная сессия Межпарламентской ассамблеи Православия, в которой приняла участие российская делегация, возглавляемая президентом МАП и депутатом Государственной Думы от КПРФ Сергеем Гавриловым.
Оппозиционеры сорвали заседание ассамблеи в здании парламента, вынудив представителей России в спешке эвакуироваться. Срывом сессии МАП дело не ограничилось. Несколько тысяч человек собрались на проспекте Руставели, после чего предприняли попытки штурма здания парламента, добившись отставки спикера парламента Грузии Ираклия Кобахидзе.
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