Матвиенко не увидела конфликта в отношениях между Грузией и Россией

Между Россией и Грузией нет никакого конфликта. Так считает спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.

По мнению сенатора, грузинские власти пытаются разорвать отношения с Москвой, действуя под диктовку внешних сил. Последние заинтересованы в разрыве российско-грузинских отношений.

"Пока власти не проявят себя властью и не наведут порядок в стране, пока не прекратится эта русофобская волна, которую подняли радикалы, нам не о чем говорить", - пояснила она.

Напомним, на прошлой неделе в Тбилиси была организована антироссийская провокация, которая переросла в антиправительственные выступления. Катализатором событий стала генеральная сессия Межпарламентской ассамблеи Православия, в которой приняла участие российская делегация, возглавляемая президентом МАП и депутатом Государственной Думы от КПРФ Сергеем Гавриловым.

Оппозиционеры сорвали заседание ассамблеи в здании парламента, вынудив представителей России в спешке эвакуироваться. Срывом сессии МАП дело не ограничилось. Несколько тысяч человек собрались на проспекте Руставели, после чего предприняли попытки штурма здания парламента, добившись отставки спикера парламента Грузии Ираклия Кобахидзе.